Los Premios Ondas 2026 fusionarán categorías e incorporarán las de podcast

Los 73 Premios Ondas, que anualmente otorga el Grupo Prisa a través de Ràdio Barcelona-Cadena Ser, unificarán categorías como las de mejor intérprete o mejor serie, e incorporarán todas las categorías de podcast a su gala principal en consonancia con "el auge" del formato, informa este martes la emisora en un comunicado.

La incorporación del podcast será a través de un bloque específico de cinco categorías a nivel nacional: Mejor podcast narrativo, Mejor videopodcast, Mejor podcast de ficción, Mejor anfitrión o anfitrion y Mejor diseño sonoro.

A nivel internacional, podrán presentarse en las dos categorías de Audio Internacional y Vídeo internacional los programas, podcast, videopodcast y producciones sonoras o audiovisuales más destacadas del año.

El director general de Radio y Negocio Audiovisual de Prisa Media, Jaume Serra, ha asegurado que la incorporación de los Premios Ondas Globales del Podcast --que se otorgaban en otra gala-- a los Premios Ondas supone "un paso natural" en la evolución de los galardones.

Ha afirmado que es "el reconocimiento definitivo de las nuevas narrativas sonoras y audiovisuales", con la que los Premios Ondas se adaptan a lo que actualmente define el presente y el futuro de la industria.

NUEVO PREMIO Y FUSIONES

Otra novedad es el galardón a Campaña más innovadora del año en el bloque español de Publicidad, y se unifican varias categorías: Mejor comunicador y Mejor comunicadora se integran en una, al igual que Mejor serie de comedia y Mejor serie de drama se fusionan en Mejor serie de ficción.

las categorías de Mejor intérprete masculino y Mejor intérprete femenino en ficción se agruparán en la de Mejor interpretación, abandonando el género.

En total, los Premios Ondas concederán 25 galardones, distribuidas en las categorías nacionales de Radio, Publicidad, Televisión, Música y Podcast, además de las internacionales de Audio y Vídeo, y el plazo para presentar candidaturas se iniciará en junio.