Agencias

Los Premios Ondas 2026 fusionarán categorías e incorporarán las de podcast

Guardar

Los 73 Premios Ondas, que anualmente otorga el Grupo Prisa a través de Ràdio Barcelona-Cadena Ser, unificarán categorías como las de mejor intérprete o mejor serie, e incorporarán todas las categorías de podcast a su gala principal en consonancia con "el auge" del formato, informa este martes la emisora en un comunicado.

La incorporación del podcast será a través de un bloque específico de cinco categorías a nivel nacional: Mejor podcast narrativo, Mejor videopodcast, Mejor podcast de ficción, Mejor anfitrión o anfitrion y Mejor diseño sonoro.

A nivel internacional, podrán presentarse en las dos categorías de Audio Internacional y Vídeo internacional los programas, podcast, videopodcast y producciones sonoras o audiovisuales más destacadas del año.

El director general de Radio y Negocio Audiovisual de Prisa Media, Jaume Serra, ha asegurado que la incorporación de los Premios Ondas Globales del Podcast --que se otorgaban en otra gala-- a los Premios Ondas supone "un paso natural" en la evolución de los galardones.

Ha afirmado que es "el reconocimiento definitivo de las nuevas narrativas sonoras y audiovisuales", con la que los Premios Ondas se adaptan a lo que actualmente define el presente y el futuro de la industria.

NUEVO PREMIO Y FUSIONES

Otra novedad es el galardón a Campaña más innovadora del año en el bloque español de Publicidad, y se unifican varias categorías: Mejor comunicador y Mejor comunicadora se integran en una, al igual que Mejor serie de comedia y Mejor serie de drama se fusionan en Mejor serie de ficción.

las categorías de Mejor intérprete masculino y Mejor intérprete femenino en ficción se agruparán en la de Mejor interpretación, abandonando el género.

En total, los Premios Ondas concederán 25 galardones, distribuidas en las categorías nacionales de Radio, Publicidad, Televisión, Música y Podcast, además de las internacionales de Audio y Vídeo, y el plazo para presentar candidaturas se iniciará en junio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Meloni y Merz convocan de nuevo a grupo de líderes a una videoconferencia sobre energía y simplificación

Meloni y Merz convocan de

El FC Badalona Women de la Liga F Moeve crece con la llegada del inversor Mercury13

El FC Badalona Women de

La OMS afirma que 486 civiles han muerto en ataques israelíes contra el Líbano

Infobae

Hugo Boss ganó un 17% más en 2025 y lanza una recompra de acciones de 200 millones

Hugo Boss ganó un 17%

El Kremlin defiende con la ley en la mano los últimos cortes masivos de internet en Rusia

Infobae