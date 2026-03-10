Las 16 películas que se desarrollan en la Residencia de Cine de Extremadura se promocionan en el Festival de Málaga

La Residencia de Cine de Extremadura ha presentado este martes, en el 29 Festival de Málaga las 16 películas procedentes de Extremadura, España e Iberoamérica que se están desarrollando durante su tercera edición, con el objetivo de darse a conocer, conectar con la industria y mantener reuniones con representantes del sector.

Tras iniciar su primera fase en el Real Monasterio de Guadalupe (Cáceres), los proyectos en desarrollo de los residentes están siendo presentados este martes en el Área de Industria MAFIZ ante productores, distribuidores, televisiones e instituciones del sector cinematográfico español e iberoamericano.

De estas 16 películas, cinco proceden de Extremadura, seis de otras comunidades autónomas como Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Islas Canarias, Cataluña y la Comunidad de Madrid y cinco de países iberoamericanos entre los que se encuentra Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, México, Colombia y Bolivia.

La Residencia es un espacio de creación de proyectos cinematográficos, de ficción, documental y animación, donde directores de cine y productores trabajan durante nueve meses en el desarrollo de sus películas.

Esta edición ha cambiado su formato, pasando a un modelo que combina los laboratorios presenciales, que acogen las localidades de Guadalupe y Talavera la Real, con las asesorías online, donde los residentes aprenden de mentores con reconocido prestigio internacional en guion, producción, audiencia e impacto.

Sus directores, el director, productor y guionista extremeño Juan Antonio Moreno, y la asesora internacional de guion Yolanda Barrasa han asistido a la presentación en Málaga.

El acto ha sido inaugurado por el subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y Deporte, Camilo Vázquez; la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

También han estado la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez; el diputado de Cultura, Deporte, Juventud, Políticas Sociales y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; la alcaldesa de Talavera la Real, Manuela Sancho, y el alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín.

La Residencia de Cine de Extremadura, que tiene como madrina de esta tercera edición a la actriz extremeña Carolina Yuste, está organizada por la productora extremeña Making DOC & FILM y la Asociación Residencia de Cine de Extremadura, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, la Fundación Extremeña de la Cultura y los ayuntamientos de Guadalupe y Talavera la Real.

UN LUGAR CON "MIRADA PROPIA"

En su intervención, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha destacado que "las grandes historias nacen en cualquier lugar, también en Extremadura", y ha subrayado el impulso del Ejecutivo autonómico al cine, destacando su papel como motor cultural, económico y de proyección internacional de la región.

Asimismo, ha defendido que el cine no pertenece únicamente a los grandes núcleos urbanos, sino que territorios como Extremadura cuentan con "talento, creatividad y una mirada propia capaz de dialogar con el mundo", recoge la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

La consejera ha destacado además que el audiovisual es una de las "grandes industrias culturales" que genera "economía, empleo, innovación y proyección internacional para los territorios".

En este sentido, ha explicado que la Junta de Extremadura trabaja con el objetivo de "fortalecer el ecosistema audiovisual extremeño" y acompañar a creadores y empresas en todas las fases del proceso, desde el desarrollo de las ideas hasta su llegada al público.

Durante su intervención, la consejera ha explicado que la estrategia audiovisual de la Junta de Extremadura se articula en torno a tres grandes pilares, como son el territorio de rodajes, industria audiovisual y espacio de creación.

RODAJES EN EXTREMADURA

Bazaga también ha recordado que producciones recientes han elegido la comunidad como localización, como la película 'Día de caza', que participa en esta edición del Festival de Málaga y ha sido rodada casi íntegramente en Extremadura, o 'Caza mayor', actualmente en rodaje en Fregenal de la Sierra.

También se han filmado en la región proyectos como 'Los relatos' en La Vera, 'El cuco de cristal' en Hervás o producciones internacionales como 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón' en Cáceres.

Asimismo, la consejera ha destacado el impulso de la Junta de Extremadura a la industria audiovisual, a través de diferentes líneas de apoyo al sector, entre ellas una nueva destinada al desarrollo de proyectos dotada con 80.000 euros, el incremento de las ayudas a cortometrajes hasta 110.000 euros, y la línea de apoyo a largometrajes con 300.000 euros, de los cuales 250.000 euros se destinan a películas de ficción y 50.000 a documentales. A estas medidas se suma el respaldo anual a los profesionales extremeños nominados a los premios Goya.

EXTREMADURA EN EL FESTIVAL DE MÁLAGA

En la presente edición del certamen malagueño participan 26 empresas y profesionales extremeños que cuentan con el apoyo de la Junta de Extremadura a través de la Fundación Extremeña de la Cultura y su área de cine, Extremadura Audiovisual.

Durante esta semana, el espacio de Extremadura Audiovisual se convierte en un espacio de encuentro para productores, creadores e instituciones, donde se celebran reuniones profesionales y se generan conexiones con agentes nacionales e internacionales.

La Junta ha facilitado la participación del sector extremeño con medidas concretas como la reducción del 50% en el coste de las acreditaciones profesionales en MAFIZ, con el objetivo de favorecer el acceso de los profesionales a la red de contactos de la industria y abrir nuevas oportunidades de colaboración.

ACOMPAÑAMIENTO A PROYECTO AUDIOVISUALES

Por su parte, la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha puesto en valor el impulso de la institución provincial a iniciativas que "fortalecen" el sector audiovisual y sitúan a Extremadura como un "espacio de referencia" para el desarrollo y acompañamiento de proyectos cinematográficos.

Sobre la presencia en el certamen, ha indicado que es una oportunidad para que estos proyectos conecten con productores, distribuidores y profesionales del sector cinematográfico internacional, gracias a la Residencia, que "sigue consolidándose como un punto de encuentro para el talento y la industria del cine".