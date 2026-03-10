La familia de Robe Iniesta critica el uso de su imagen en Plasencia y pide "responsabilidad": "Duele y ofende"

La familia de Robe Iniesta ha mostrado su malestar por el uso de la imagen del cantante después de que se haya paseado por Plasencia una escultura que lo recrea tal y como aparece en la portada de 'Yo, minoría absoluta'.

"Respetamos todo tipo de manifestación artística, siempre que sea respetuosa, que no perjudique a la familia y que no tenga ánimo de lucro. Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele, duele, duele mucho y muy adentro. A veces hay situaciones que no terminan bien precisamente por esa falta de sensibilidad y por el atrevimiento de pasar por encima del dolor de familiares y amigos", asegura el comunicado de la familia, publicado en redes sociales.

La familia del cantante recuerda que en Plasencia viven muchos familiares, muchos amigos y mucha gente que quería a Robe y que "está pasando un duelo personal". "Encontrarse por la calle con algo que duele y ofende puede afectar profundamente a muchas personas. Si a todos os conmueve la muerte de Robe, imaginad lo que significa para nosotros", indica el comunicado.

En este sentido, la familia pide a los fans ser "un poco responsables" y les animan "a ponerse en su piel". "Nosotros os entendemos y nos gustaría ser entendidos. Y si alguien quiere montar un circo de los horrores, que haga un casting a su alrededor más cercano: seguro que encontrará a alguien", señalan.

El líder de Extremoduro falleció el pasado 10 de diciembre a los 63 años de edad. Anteriormente, en 2024, el cantante canceló sus dos últimos conciertos de la gira 'Ni santos ni inocentes' previstos en Madrid tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.