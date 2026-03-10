Expertos denuncian falta de reconocimiento de casos de cáncer tras desastre de Fukushima

Tokio, 10 mar (EFE).- Expertos denunciaron este martes la falta de reconocimiento institucional sobre la relación entre la radiación tras el accidente nuclear de Fukushima y los efectos en la salud, especialmente tras registrar un aumento de casos de cáncer, en el marco del decimoquinto aniversario de la catástrofe.

Motomi Ushiyama, experta en medicina interna que estudia los efectos de la radiación en la salud, subrayó durante una rueda de prensa en Tokio que alrededor de 400 residentes en Fukushima que tenían 18 años o menos en 2011 fueron diagnosticados con cáncer, cifra que refleja el impacto de la contaminación nuclear.

Asimismo, Ushiyama denunció que estas personas no solamente sufren la enfermedad, sino también la presión social.

"En Fukushima, hablar de cáncer de tiroides a veces se critica por obstaculizar la reconstrucción. Por ello, muchos pacientes dudan en hablar públicamente sobre su enfermedad", dijo.

Sin embargo, destacó que la radiación "no se detuvo en las fronteras de Fukushima" y se extendió "a una zona mucho más amplia del este de Japón", a pesar de que el programa de detección se centra únicamente en el lugar del desastre. "Da una impresión errónea", zanjó.

Con todo, aprovechó la ocasión para pedir apoyo con el fin de continuar la investigación -a nivel internacional- sobre los mencionados efectos de la radiación en la salud, en colaboración con la ciudadanía y expertos de diversos ámbitos, especialmente médicos y abogados.

Por su parte, el abogado Kenichi Ido, que representa a un grupo de demandantes de Fukushima que sufrieron cáncer, afirmó que, "debido a lo raro que es que esta enfermedad se dé en menores de edad, este inusual número (de casos) es muy difícil de explicar de otra forma que no sea por la exposición a la radiación".

Así, denunció que el Gobierno y la compañía eléctrica TEPCO (Tokyo Electric Power Company), operadora de la central nuclear, insisten en que no causó ningún daño a la salud porque "esta postura conviene" tanto a la empresa, que "desea minimizar la indemnización", como a las autoridades, "que quieren promover la energía nuclear".

"Como resultado, los demandantes denuncian que los impactos de la radiación en la salud son vistos como obstáculos. La mera existencia de esta demanda se critica por perjudicar la recuperación de Fukushima o generar rumores dañinos. Por tanto, los demandantes deben defenderse de forma anónima", afirmó.

Un terremoto de magnitud 9 y el tsunami posterior causaron el 11 de marzo de 2011 más de 20.000 muertos y desaparecidos en el archipiélago, destrozando además cuatro de las seis unidades de reactores de Fukushima Daiichi. EFE

