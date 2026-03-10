El venezolano Rafael Dudamel regresa al banquillo del Deportivo Cali en la liga colombiana

Bogotá, 9 mar (EFE).- El Deportivo Cali anunció este lunes un principio de acuerdo con el entrenador venezolano Rafael Dudamel para que asuma las riendas del equipo, en lo que supone el regreso del técnico que ya hizo campeón al conjunto azucarero en la liga colombiana en diciembre de 2021.

El club informó que la llegada de Dudamel forma parte de un proceso de "reconstrucción deportiva e institucional" para consolidar un equipo competitivo a la altura de su historia.

"Su liderazgo, conocimiento del juego y vínculo histórico con el Deportivo Cali representan un valor importante para el presente del equipo", destacó la directiva del club.

El cuerpo técnico que acompañará a Dudamel en este nuevo ciclo estará conformado por Marcos Mathias y Julián Barragán como ayudantes de campo, Joseph Cañas en la preparación física y Frank Romario como analista táctico, entre otros.

La contratación del estratega venezolano, de 53 años, se produce tras la renuncia del entrenador colombiano Alberto Gamero, quien dejó el cargo el pasado viernes luego de la derrota en casa por 0-2 ante Once Caldas.

El Deportivo Cali atraviesa una racha negativa, con apenas una victoria en sus últimas cinco presentaciones, lo que lo deja en la décima posición de la liga colombiana, con 12 puntos, y con la presión de alejarse de los puestos de peligro en la tabla del descenso.

Dudamel es una figura referente en Colombia no solo por su recordada etapa como guardameta del equipo, sino por su exitoso palmarés desde el banquillo, donde ostenta dos títulos de liga: el primero con el Deportivo Cali (2021) y el histórico primer campeonato del Atlético Bucaramanga en 2024. EFE