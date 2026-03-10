Dinamarca ordena el cierre temporal de su Embajada en Irán por la guerra abierta en el país

Las autoridades danesas confirmaron la evacuación completa de su personal diplomático en Teherán y la suspensión de todas las actividades consulares ante el incremento de riesgos para la seguridad, decisión que permanecerá en vigor hasta que las condiciones cambien. Según detalló la cadena pública DR TV, la Embajada de Dinamarca en Irán dejará de operar de manera temporal como respuesta directa a la escalada de tensiones provocada por las hostilidades abiertas en la región.

De acuerdo con la información difundida por DR TV, la medida adoptada por el Ministerio de Exteriores danés se enmarca en el contexto de un deterioro notorio en la seguridad en Oriente Próximo, tras los ataques dirigidos tanto por Estados Unidos como por Israel contra objetivos en territorio iraní, a los que el Gobierno de Irán respondió con ofensivas propias en diferentes puntos de la región. La cadena recogió las declaraciones del jefe de la diplomacia danesa, Lars Lokke Rasmussen, quien precisó que la embajada cerró sus puertas hace varios días y que el cese de actividades no implica un cierre definitivo. El ministro puntualizó que la sede diplomática solo reanudará su funcionamiento si las condiciones de seguridad experimentan una mejora significativa.

“La situación de seguridad es tan grave que ya no podemos mantener una embajada”, afirmó Rasmussen durante su intervención, según consignó DR TV. El ministro indicó que todos los empleados asignados a la legación diplomática en la capital iraní han salido ya del país y que la salida se desarrolló sin incidentes.

El ministro Rasmussen subrayó que, en los dos años precedentes, las autoridades danesas aconsejaron de manera continua a sus ciudadanos abandonar Irán, como respuesta al paulatino agravamiento del entorno. Según publicó DR TV, el cierre temporal de la misión diplomática danesa se une a decisiones similares tomadas por varios estados europeos. Esta tendencia refleja las preocupaciones compartidas sobre la viabilidad de operar delegaciones extranjeras bajo el actual clima de inseguridad.

El medio DR TV reportó, además, que la posibilidad de una reapertura dependerá exclusivamente de la evolución de la situación en el terreno. Las recomendaciones para viajeros y residentes se mantienen vigentes, mientras se monitoriza cualquier cambio en los acontecimientos regionales que pudiera permitir reestablecer una presencia diplomática.

El incremento en las acciones militares en Oriente Próximo, del que forman parte tanto campañas aéreas como ataques con misiles y drones en diversos puntos estratégicos, ha alterado la percepción de riesgo de numerosos gobiernos europeos respecto a las operaciones en suelo iraní. Dinamarca optó por la evacuación preventiva y una suspensión total de la actividad diplomática, priorizando la integridad del personal y los intereses de sus nacionales en la región, según información de la cadena pública danesa.