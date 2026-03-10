Agencias

Corea del Sur revisa al alza la contracción del PIB en el cuarto trimestre, hasta el 0,2 %

Seúl, 10 mar (EFE).- El Banco de Corea (BoK) revisó este martes al alza la contracción de la economía de Corea del Sur en el cuarto trimestre de 2025, de una caída del 0,3 % estimada inicialmente al 0,2 %, en la primera contracción en el país asiático desde el primer trimestre del año pasado.

Aunque las exportaciones cayeron por la disminución de la demanda de vehículos de motor y maquinaria, la bajada fue menos pronunciada que en la estimación previa realizada en enero, que fue revisada del 2,1 % al actual 1,7 %, según los datos preliminares del BoK.

Las importaciones registraron también una contracción menor, del 1,5 % frente al 1,7 % calculado previamente, al igual que la inversión en construcción, con un retroceso del 3,5 % frente al 3,9 % estimado inicialmente.

La cuarta economía de Asia comenzó 2025 con una contracción del 0,2 % en el primer trimestre, antes de recuperarse en el segundo trimestre (0,7 %) y registrar un crecimiento del 1,3 % en el tercero.

En términos anuales, el BoK mantuvo su estimación de crecimiento interanual del 1 % en 2025. El crecimiento del PIB del año pasado es el más bajo desde 2020 y contrasta con la expansión del 2 % registrada en 2024.

Las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 4,2 % en 2025, aunque el ritmo de expansión se moderó respecto al año anterior. Destacó la caída del 9,8 % en la inversión en construcción el año pasado, en comparación con la contracción del 3,3 % registrada en 2024. EFE

