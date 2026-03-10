Bangladés recurre al diésel de India para asegurar el suministro ante la guerra en Irán

Nueva Delhi, 10 mar (EFE).- Bangladés recibirá este martes 5.000 toneladas de diésel procedentes de la India a través de un oleoducto de 130 kilómetros que conecta ambos países, en medio de la incertidumbre en los mercados energéticos provocada por la guerra de Irán.

"Tenemos un acuerdo según el cual la India suministrará 180.000 toneladas de diésel a Bangladés cada año a través del oleoducto. Las 5.000 toneladas de diésel que llegan ahora forman parte de ese acuerdo", declaró a ANI el presidente de la Corporación Petrolera de Bangladés (BPC), Muhammad Rezanur Rahman.

El domingo, Bangladés y la India discutieron una propuesta para suministrar 50.000 toneladas adicionales de diésel durante los próximos cuatro meses por este canal en una reunión de alto nivel, según informaron medios locales.

La solicitud se produce en medio de temores a una escasez de combustible en Bangladés, donde en los últimos días se han registrado largas colas en gasolineras de Daca ante el miedo a que la guerra en Oriente Medio afecte al suministro energético.

El 'Oleoducto de la Amistad Bangladés-India', que se integra en un acuerdo bilateral energético de 2017 entre ambos países y se inauguró en 2023, transporta el combustible desde la refinería de Numaligarh, en el estado indio de Assam, hasta el depósito de Parbatipur, en un distrito fronterizo con la India.

En los últimos días, el Gobierno bangladesí ha impuesto límites a la venta de combustible para evitar el acaparamiento, mientras sectores como la industria textil, el principal motor exportador del país, han advertido de dificultades para conseguir diésel.

Las autoridades bangladesíes aseguran que el país cuenta actualmente con reservas suficientes para cubrir aproximadamente un mes de demanda, mientras se negocian nuevos suministros para asegurar otro mes adicional.

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha elevado los precios del crudo y ha generado preocupación por el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que transita cerca de una quinta parte del petróleo transportado por mar a nivel global.

Por su parte, la India ha asegurado que dispone de reservas suficientes para afrontar posibles interrupciones del suministro, aunque también ha adoptado medidas preventivas para evitar el acaparamiento, como ordenar a las refinerías aumentar la producción de gas licuado de petróleo (GLP) y destinar ese suministro adicional al consumo doméstico.

Fuentes gubernamentales citadas por el diario indio The Hindu señalaron que el país no prevé liberar por ahora sus reservas estratégicas de crudo, superiores a cinco millones de toneladas, pese al aumento de los precios del petróleo. EFE