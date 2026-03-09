UNAD llevará a la ONU el debate sobre violencia de género y adicciones

Según diversos estudios citados por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD), cerca del 80 por ciento de las mujeres que reciben tratamiento por abuso de sustancias y un 70 por ciento de aquellas con adicciones sin sustancia en España han enfrentado episodios de violencia a lo largo de sus vidas. Esta proporción, reportada por UNAD, evidencia una conexión persistente entre la violencia de género y las adicciones, una realidad que ha motivado a la organización a llevar este debate a un foro internacional de alto nivel. La Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) celebrará en Viena su 69ª sesión, donde expertos, responsables institucionales y representantes de entidades vinculadas al ámbito de las drogodependencias y la igualdad analizarán en detalle este fenómeno y sus implicaciones en la protección y atención social a las mujeres en España.

De acuerdo con lo informado por la propia UNAD, la entidad impulsará el martes 10 de marzo, en el contexto de la CND, el evento titulado ‘Violencia de género y adicciones: retos y estrategias en España’. La sesión buscará examinar las respuestas actuales desde las políticas públicas así como la intervención social que se desarrolla para enfrentar la dualidad de la violencia de género y las adicciones en el país. En esta cita intervendrán figuras destacadas como Xisca Sureda Llull, delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; Zulema Altamirano Argudo, subdirectora general de Coordinación Interinstitucional contra la Violencia sobre la Mujer del Ministerio de Igualdad; Gisela Hansen Rodríguez, coordinadora de Relaciones Internacionales de Dianova International, y Vera Suñe Arilla, técnica de Conocimiento de UNAD.

El medio UNAD detalló que se pondrá especial énfasis en conocer el alcance de la Estrategia Nacional sobre Adicciones, el rol del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la necesidad de incluir de forma expresa a las mujeres con adicciones en el diseño de políticas públicas dirigidas a la protección y la atención integral. La Red considera que, ante la documentación existente sobre cómo la violencia y las adicciones se entrelazan en la experiencia de mujeres españolas, resulta indispensable contar con recursos especializados y respuestas integrales que vayan más allá de intervenciones fragmentadas.

El evento de Viena incluirá también la presentación del proyecto ‘GPS’, una iniciativa pionera creada por UNAD que se fundamenta en el trabajo coordinado y el establecimiento de redes entre entidades especializadas. Este programa está dirigido específicamente a mujeres en situación de violencia de género con problemas de adicción, y prioriza la coordinación entre diferentes recursos sociales como vía para una atención más eficaz y sensible a sus necesidades.

Tal como publicó UNAD, la participación en la 69ª Comisión de Estupefacientes es posible gracias al Estatus Consultivo que la organización ostenta ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC). Esta condición permite a entidades de la sociedad civil como UNAD intervenir de forma activa en el debate internacional sobre políticas de drogas, aportando propuestas orientadas a mejorar la situación de las personas con adicciones y su entorno.

Según remarcó UNAD, el encuentro que se celebrará en Viena recibe el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, la organización cuenta con la colaboración del Gobierno de España y de Dianova, una entidad internacional dedicada a la acción social y la reducción de los riesgos ligados al consumo de drogas.

En su comunicado, UNAD señaló que los problemas vinculados a la violencia de género y las adicciones no sólo se encuentran ampliamente documentados, sino que requieren un abordaje específico desde las políticas sanitarias, sociales y judiciales. Por este motivo, la organización considera prioritario trasladar el análisis a un espacio internacional donde puedan conocerse buenas prácticas, dificultades y retos desde una perspectiva multidisciplinar y comparada.

La sesión en Viena, según consignó UNAD, permitirá a los responsables españoles dar a conocer los avances, retos y estrategias implementadas en el ámbito estatal, autonómico y local. El propósito es identificar áreas de mejora y promover que la inclusión de mujeres con problemas de adicción y víctimas de violencia forme parte de agendas globales de protección de derechos y atención social.

UNAD reiteró que la necesidad de generar soluciones conjuntas y específicas se basa en la evidencia de que la violencia y las adicciones afectan de modo diferente a las mujeres, por lo que la incorporación de la perspectiva de género en estos enfoques resulta fundamental. La organización concluyó que el acceso a recursos adaptados y la coordinación institucional se presentan como requisitos indispensables para atender la complejidad de la situación que viven miles de mujeres en España, tal como se discutirá en la próxima Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas.