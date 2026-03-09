Agencias

Temas del día de EFE News Latino del lunes 9 de marzo de 2026

EEUU HAITÍ

Miami- El juicio contra cinco hombres del sur de Florida y Haití acusados de conspirar para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, en su residencia en las colinas a las afueras de Puerto Príncipe el 7 de julio de 2021, está previsto que comience este lunes.

IRÁN GUERRA

Washington - Estados Unidos e Israel entran en su noveno día de ataques a Irán, mientras el país persa elige como su nuevo líder supremo a Mojtaba Jameneí, el hijo del ayatolá Alí Jameneí, quien murió durante los ataques del primer día del conflicto.

AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- WILLIE COLÓN.- Nueva York despide a Willie Colón, icono de la salsa fallecido el pasado 22 de febrero, con una misa pública en la Catedral de San Patricio (foto) (video)

