Tamara Falcó abre el álbum privado de la fiesta de inauguración del proyecto más especial de Íñigo Onieva

El enlace entre Tamara Falcó y la madre de Íñigo Onieva quedó destacado en una serie de imágenes que la marquesa de Griñón difundió a través de sus redes sociales, según consignó el medio de comunicación que dio a conocer la noticia. Estas fotografías reflejan la cercanía y la buena relación que mantiene la familia tras la inauguración del Vega Members Club, un club privado que Onieva abrió la noche del viernes 6 de marzo en pleno corazón de la Milla de Oro madrileña. La apertura de este espacio coincidió con la semana del Arte en la capital, marcada por la celebración de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo, que convirtió a Madrid en un punto de referencia cultural durante esos días.

De acuerdo con la información publicada, la inauguración de Vega Members Club, considerado el proyecto más ambicioso de Íñigo Onieva hasta la fecha, reunió a una amplia representación del entorno personal y profesional de la pareja. Entre los presentes figuraron Isabel Preysler, madre de Tamara Falcó, quien hizo una destacada reaparición en el evento, y otros miembros de la familia como Manolo Falcó y su esposa Amparo Corsini, así como Álvaro Falcó Chávarri, primo de Tamara, y su mujer Isabelle Junot, quien está próxima a dar a luz a su segunda hija. A ellos se sumaron amigos cercanos como Alessandra de Osma, Christian de Hannover, Luis Medina y Enrique Solís, además de compañeros de trabajo de Tamara en el programa de televisión 'El Hormiguero', entre quienes estaban Pablo Motos, Juan del Val y Cristina Pardo, según detalló el medio.

Durante la velada, que se extendió hasta altas horas de la madrugada, los invitados pudieron disfrutar de una propuesta gastronómica exclusiva, incluidos productos como jamón ibérico y ostras, un aspecto que Tamara Falcó destacó en las imágenes compartidas. Este repertorio culinario formó parte de una noche en la que la anfitriona optó por un diseño negro de corte ajustado y escote palabra de honor, una elección que atrajo la atención de los asistentes, conforme recogió la fuente principal.

En las fotografías difundidas, la marquesa de Griñón mostró la relación de complicidad y apoyo en la familia Onieva-Falcó, con instantáneas donde resalta la sintonía entre Tamara y su cuñada Amparo Corsini, así como la cercanía con su primo Álvaro Falcó, al que le une un vínculo especial. Las imágenes también inmortalizaron momentos de convivencia con otros asistentes y retratos espontáneos durante los festejos, lo que ofreció una visión íntima y detallada del evento, según reportó el medio.

En el mensaje publicado junto a las imágenes, Tamara Falcó expresó su satisfacción por la apertura del club y el esfuerzo invertido por Íñigo Onieva en el proyecto. Según recogió la fuente informativa, la marquesa agradeció el respaldo recibido de familiares y amigos, haciendo una mención especial a Manuel Campos, socio de Íñigo en esta iniciativa, así como al diseñador Lázaro Rosa-Violán, responsable del interiorismo del club. “Qué emoción ver @vega_membersmadrid por fin abierto. Íñigo, se ve todo el trabajo y la lucha que hay detrás de este proyecto. Qué alegría verlo hecho realidad. Gracias a todos los que habéis apoyado desde el principio, a nuestros amigos y familia que vinisteis a compartir este momento con nosotros, y también a Manuel Campos, socio de Íñigo, por formar parte de este camino, y al maravilloso Lázaro Rosa-Violán por dejarlo así de bonito. Y recordad: Casa Vega está abierta para todos. ¡Bienvenidos!”, recogió el medio de su publicación.

Por su parte, Íñigo Onieva utilizó ese espacio para dedicar unas palabras a Tamara Falcó, destacando el papel fundamental que desempeñó en el desarrollo de Vega Members Club. "Sin tu apoyo incondicional en todas mis aventuras, y sin tus exigentes y valiosos feedbacks durante todo el proceso, nada de esto habría sido posible. Eres, sin duda, coautora de este proyecto. A por muchas aventuras más juntos! Te quiero!", destacó Onieva, según lo consignado por el medio.

La celebración, además de marcar la puesta en marcha de un espacio exclusivo que promete posicionarse como punto de encuentro destacado en Madrid, puso en evidencia la buena sintonía en el entorno social y familiar de la pareja. Según publicó el medio que difundió la noticia, la combinación de invitados de diferentes sectores —familiares, amigos, figuras del mundo del arte y de la televisión— reforzó el perfil selecto del club en su primera noche.

El evento de inauguración del Vega Members Club coincidió con una de las semanas de mayor movimiento cultural en Madrid, donde la presencia de ARCO y otras actividades relacionadas con el arte contemporáneo atrajeron la atención nacional e internacional. Esta coincidencia contribuyó a que la apertura del club recibiera aún más proyección en la escena social de la ciudad, de acuerdo con reportes del medio original.

En las redes sociales, la publicación de Tamara Falcó recibió una amplia respuesta, evidenciando el interés y la expectación generadas alrededor del lanzamiento. De acuerdo con el medio, las imágenes no solo ofrecieron una perspectiva detallada de la fiesta, sino que también sirvieron para resaltar el trabajo conjunto y el apoyo mutuo entre los protagonistas del proyecto, reflejando el alcance del club y las aspiraciones que encierra su apertura en la capital.