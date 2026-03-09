Serie previa con motivo de las elecciones municipales del próximo domingo

Madrid, 9 mar (EFE).- Con motivo de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 15 de marzo en Francia, la Agencia EFE enviará este martes y miércoles una serie previa con la guía FRANCIA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Martes, 10 de marzo

FRANCIA ELECCIONES VIVIENDA

París - Con uno de los metros cuadrados más caros del planeta, la vivienda en París y en localidades turísticas francesas, como Niza o Biarritz, es uno de los temas estrellas de las municipales.

FRANCIA ELECCIONES NARCOTRÁFICO

Marsella (Francia) - Marsella celebra unas elecciones municipales conmocionada por el recrudecimiento de los narcocrímenes y, según los últimos sondeos, con la posibilidad de que la ultraderecha de Marine Le Pen conquiste la segunda mayor ciudad francesa.

FRANCIA ELECCIONES TRANSPORTES

Montpellier (Francia) - La gratuidad en los transportes públicos es uno de los temas más a la moda de cara a la campaña a las elecciones municipales de marzo próximo en Francia, donde en la ciudad de Montpellier ya es una realidad, al tiempo que resurge con fuerza desde la derecha las voces que piden recuperar el terreno perdido para los vehículos particulares.

Miércoles, 11 de marzo

FRANCIA ELECCIONES INMIGRACIÓN

París - La inmigración, uno de los asuntos que más preocupan a los franceses, entra de lleno en la campaña de las elecciones municipales de ciudades como París, donde miles de personas, la mayoría migrantes, pernocta cada día en las calles ante la falta de centros de acogida.

FRANCIA ELECCIONES ULTRADERECHA

Perpiñán (Francia) - La ciudad del sur de Francia, la más grande nunca gobernada por la ultraderecha en Francia, se presenta como laboratorio para un partido que aspira a dar un salto adelante en las municipales de marzo.

FRANCIA ELECCIONES ECOLOGISMO

Lyon (Francia) - ¿Qué ha quedado de la 'marea verde' que llevó a Los Ecologistas a gobernar varias de las grandes ciudades de Francia desde 2020? En Lyon, la tercera ciudad más poblada del país, el balance es contrastado. Prueba de ello es que su alcalde, Grégory Doucet, se enfrenta a una difícil reelección ante Jean-Michel Aulas, histórico presidente del club de fútbol Olympique de Lyon.

