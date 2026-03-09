Elma Saiz apela a una oposición que "esté a la altura" de lo que necesita "el contexto geopolítico tan complicado"

Al referirse a los desafíos vinculados a la inflación tras conflictos internacionales recientes, Elma Saiz destacó la capacidad del Gobierno de España para gestionar crisis complejas y subrayó la importancia de mantener el respeto al derecho internacional mientras se responde al impacto de la situación actual en Oriente Medio. De acuerdo con la información publicada por diversos medios, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones declaró que el Gobierno reforzará el acompañamiento a la ciudadanía, enfocado en la estabilidad económica y social ante el nuevo escenario geopolítico.

Durante su intervención en Málaga, Saiz indicó que el Ejecutivo analizará y dará respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sobre la sociedad española. Según reportó la agencia Europa Press, la ministra aseguró que todos los departamentos ministeriales se encuentran atentos a la evolución de la situación para poder implementar medidas relativas a la inflación y las posibles repercusiones en empresas, autónomos y ciudadanos en general.

Saiz señaló que “el Gobierno monitoriza, el Gobierno va a acompañar a los ciudadanos, a las pymes, a los autónomos, a las empresas”, en referencia al seguimiento activo que realiza el Ejecutivo respecto al desarrollo del conflicto. Además, resaltó la experiencia acumulada por el Gobierno para afrontar choques inflacionistas, mencionando específicamente la gestión tras la invasión rusa en Ucrania. Según detalló Europa Press, la portavoz remarcó la solidez del sistema energético y la diversificación de fuentes de suministro como elementos que permiten a España afrontar el contexto geopolítico actual con mayor fortaleza.

Al ser consultada por los periodistas sobre eventuales iniciativas desde el Consejo de Ministros que afronten el impacto de la crisis en Oriente Medio, Saiz explicó que la labor principal consiste en monitorizar la situación y desplegar el “escudo social” en caso de que sea necesario. Asimismo, insistió en la importancia de exigir respeto por el derecho internacional y mantener una posición clara de rechazo a la guerra, reflejando la voluntad social que, según indicó, encabeza el propio Gobierno.

La ministra aprovechó su intervención para hacer un llamado a las fuerzas de la oposición, reclamando una actitud que no recurra al uso partidista del conflicto, y pidiendo que actúen “a la altura de lo que necesita el contexto geopolítico tan complicado que estamos viviendo”. Tal como informó Europa Press, Saiz manifestó que “echo en falta y apelo a que en este caso tengamos una oposición que esté a la altura del Gobierno porque es importante desde luego en este contexto tan complicado”.

La responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afirmó que el Ejecutivo actúa cada día y recordó que “no son pocas las situaciones en las que hemos estado a la altura”, refiriéndose a la capacidad demostrada previamente por su equipo para sortear crisis de carácter internacional y repercusiones económicas. La ministra insistió en que la gestión económica del Gobierno se ha basado en la responsabilidad fiscal, permitiendo ahora contar con margen suficiente de actuación ante los riesgos derivados de la crisis en Oriente Medio.

La comparecencia de Elma Saiz tuvo lugar en el marco del Festival de Málaga, donde mantuvo un encuentro con Ousman Umar, activista por los derechos humanos y autor de la novela 'Viaje al país de los blancos'. Además, la ministra participó en la clausura de la tercera edición del concurso 'Cuéntanos las historias que nadie cuenta', lo que según indicó Europa Press formó parte de la agenda de actividades de la portavoz gubernamental en la ciudad andaluza.

En su mensaje final, Saiz reiteró que el Ejecutivo permanecerá vigilante y comprometido con la ciudadanía, apuntando que “vamos a acompañar, monitorizar y dar respuesta ante esta situación”, e insistió en la importancia de seguir defendiendo los principios del derecho internacional y la estabilidad económica y social ante el actual contexto global. Europa Press consignó que la ministra mantuvo una postura de firmeza ante las demandas sociales de paz y estabilidad, encapsuladas en el mensaje “no a la guerra”, al asegurar que el Gobierno español escuchará y canalizará esa voluntad ciudadana.