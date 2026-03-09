El sector de la construcción advierte de posibles retrasos y alzas en la vivienda por la guerra en Irán

El aumento acumulado de los costes en la edificación, que supera el 32% desde 2020 y podría escalar aún más hasta 2025, representa un escenario especialmente complejo para la industria de la construcción en España. De acuerdo con la información presentada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y difundida por los medios, los empresarios del sector atribuyen esta situación no solo a un contexto global caracterizado por la inestabilidad geopolítica, sino también a la ausencia de mecanismos que ajusten los contratos públicos a la evolución real de los precios del mercado.

Según publicó la CNC, el conflicto en Oriente Medio, con el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán, añade nueva incertidumbre a una ya prolongada crisis de precios de materias primas y energía. Desde el año 2021, los materiales de construcción han experimentado encarecimientos del 45%, primero debido a las disrupciones en las cadenas de suministro posteriores a la pandemia y después como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este nuevo factor de inestabilidad, reportó la patronal, amenaza con prolongar la espiral de alzas, generar demoras, aumento de abandonos de obras y reducir la capacidad de inversión de las empresas.

El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, intervino durante la presentación del I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones (IC2), reclamando una reforma en la contratación pública para la incorporación de mecanismos de revisión de precios, en los que se incluya también el coste de la energía. Según señaló Fernández Alén en declaraciones recogidas por el medio, la ausencia de estos ajustes deja a las compañías expuestas a fluctuaciones de precio que pueden derivar en paralización de proyectos y mayor incertidumbre sobre plazos y entregas.

La misma fuente apuntó que el coste de la obra nueva, sumado al déficit de 700.000 viviendas registrado en España, plantea el riesgo de una mayor presión sobre los precios de la vivienda y posibles dificultades para acceder a la misma. El sector subraya que la situación se agrava con los retos derivados del cambio climático, que requieren inversiones adicionales en infraestructuras resilientes.

Durante el evento citado, el presidente de la CNC también abordó la relación entre el fortalecimiento de infraestructuras y la seguridad nacional, e incluyó el ámbito de la defensa entre los sectores donde la inversión resulta necesaria. Según declaró, "la inversión en defensa no se reduce a la compra de tanques, misiles o armamentos, sino que también incluye el fortalecimiento de infraestructuras críticas que garantizan la seguridad nacional y la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza".

Sobre esta cuestión, Carlos de la Cruz Molina, director de Tecnología e Internacionalización del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), precisó que España afronta limitaciones para transportar efectivos militares por medios terrestres debido a la insuficiencia de infraestructuras óptimas. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, De la Cruz Molina afirmó: "A nivel de la Unión Europea hay que hacer un esfuerzo muy importante para poder dotar de esa movilidad y de esa autodefensa que necesitamos. Y yo creo que va a haber próximamente grandes inversiones para poder hacer esto, porque no podemos depender solo de medios aéreos o medios navales para mover grandes cantidades de tropas y de material".

El sector también enfrenta una brecha en materia de digitalización. Tal como reportó el medio, César Maurín, director de Digitalización, Innovación e Infraestructuras de la CEOE, indicó durante el congreso que solo el 11,4% de las empresas del sector construcción utiliza inteligencia artificial, comparado con el 17,5% en la industria, el 25,7% en el sector servicios y cerca del 60% en la industria TIC. De igual manera, el 26% de las compañías del sector aplica análisis estratégico de datos, frente al 42% en la industria y el 70% en tecnología de la información y la comunicación. Maurín indicó que "la tecnología permite reducir los costes y también se ha señalado al principio en esta espiral de incremento de costes que tenemos y con una situación geopolítica verdaderamente incierta, la reducción de costes en el sector pues es uno de los elementos clave de futuro para ser más competitivos".

En ese sentido, la CNC y otras organizaciones resaltan la urgencia de acelerar la modernización del sector mediante inversiones en tecnologías que permitan mitigar el impacto de la volatilidad internacional y apoyar su expansión. El incremento de precios afecta tanto a las empresas como a los consumidores que dependen de la accesibilidad en el mercado inmobiliario y la eficiencia en la ejecución de infraestructuras clave.

Por su parte, Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), resaltó la aportación de la obra civil al conjunto de la economía. Núñez afirmó, según recogió el medio, que el sector genera tres euros de producto interior bruto nacional por cada euro producido y aporta tres empleos totales por cada empleo directo. Además, por cada euro abonado en impuestos, la recaudación fiscal total asciende a 2,3 euros. Núñez insistió en la importancia de contar con un marco normativo que impulse todo el potencial del sector: "Lo que necesitamos es un entorno regulatorio que acompañe, que incentive y que potencie", afirmó.

La combinación de factores geopolíticos, presiones inflacionarias, déficit habitacional, necesidades de innovación y el reto de contar con estructuras regulatorias adecuadas marcan el presente y el futuro para la industria de la construcción en España, según lo descrito por la prensa y los distintos portavoces en el I Congreso de Innovación en Construcción, Edificación, Infraestructuras y Concesiones.