Detenidas en Qatar más de 300 personas "de varias nacionalidades" sospechosas de "difundir información engañosa"

La autoridades de Qatar han anunciado este lunes la detención de más de 300 personas "de varias nacionalidades" sospechosas de "difudir información engañosa y rumores" y "grabar o difundir grabaciones no autorizadas" en medio del conflicto en Oriente Próximo, desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio del Interior qatarí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que un total de 313 personas han sido detenidas "por grabar o difundir grabaciones no autorizadas, difundir información y rumores engañosos, y propagar contenidos destinados a incitar a la preocupación pública, en violación de directivas oficiales".

"Se han tomado las medidas legales y administrativas necesarias contra los involucrados", ha dicho, antes de subrayar "la importancia de no grabar o publicar vídeos o propagar rumores relacionados con la situación actual", motivo por el que ha pedido a la población que "obtenga información únicamente a través de fuentes oficiales aprobadas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "las autoridades competentes no dudarán a la hora de adoptar las medidas legales necesarias contra cualquiera que cometa este tipo de violaciones", tras los ataques iraníes contra objetivos en el país como parte de su respuesta a la citada ofensiva.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.