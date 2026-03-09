Agencias

AV. Audrey Pascual conquista el oro en el supergigante de lo Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina

Guardar

La esquiadora española Audrey Pascual ha ganado este lunes la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), su segundo metal en esta cita para ella y para España tra su plata en el descenso del pasado sábado.

La madrileña, de 21 años y que compite en la categoría de deportistas sentadas, ha conseguido proclamarse campeona paralímpica por primera vez en su carrera después de dominar esta prueba, en la que ha tenido que salir de las primeras y tras el error de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se ha salido del trazado cuando ya perdía tiempo con Pascual.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia atacó Ucrania esta semana con casi 1.750 drones, 1.530 bombas aéreas y 39 misiles

Infobae

Redondo alerta de una "ola reaccionaria muy potente" contra el feminismo en redes sociales

La ministra Ana Redondo advierte que movimientos organizados y financiados buscan frenar los avances sociales logrados, destacando la importancia de la acción colectiva para enfrentar discursos hostiles cada vez más presentes y estructurados en plataformas digitales

Redondo alerta de una "ola

A 2 meses de Eurovisión, dimite el director de la televisión ORF por supuesto acoso sexual

Infobae

El FMI insta a prepararse para lo impensable ante el conflicto de Oriente Próximo

El FMI insta a prepararse

La compañía española Swiftair en el banquillo en París por un accidente en Mali en 2014

Infobae