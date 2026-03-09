AV. Audrey Pascual conquista el oro en el supergigante de lo Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina

La esquiadora española Audrey Pascual ha ganado este lunes la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), su segundo metal en esta cita para ella y para España tra su plata en el descenso del pasado sábado.

La madrileña, de 21 años y que compite en la categoría de deportistas sentadas, ha conseguido proclamarse campeona paralímpica por primera vez en su carrera después de dominar esta prueba, en la que ha tenido que salir de las primeras y tras el error de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se ha salido del trazado cuando ya perdía tiempo con Pascual.