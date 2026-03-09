Audrey Pascual: "Abuelo, por sin soy la 'number one'"

El recuerdo de su abuelo acompañó a Audrey Pascual en el momento en que cruzó la meta del supergigante paralímpico, según declaraciones recogidas por el Comité Paralímpico Español y citadas por los medios. La esquiadora madrileña, tras obtener la medalla de oro en el evento celebrado en Milán y Cortina d'Ampezzo, dedicó su victoria a su familia y recordó cómo su abuelo le repetía que debía ser la “number one”, apelativo que, tras el triunfo, sintió que finalmente había alcanzado. La noticia de su triunfo y las palabras dedicadas a su entorno más cercano fueron difundidas este lunes por el medio y recogidas por distintas plataformas de prensa deportiva.

Según consignó el Comité Paralímpico Español, Pascual expresó en la zona mixta su satisfacción y emoción tras la prueba. En comunicación con los medios, la deportista relató que, tras terminar su recorrido, esperó el resultado de las siguientes esquiadoras con mucha tensión. Al haber salido en la segunda posición, tuvo que aguardar los descensos del resto de favoritas sin una referencia clara del tiempo que necesitaba superar. La japonesa Murakoa bajó posteriormente, quedando lejos de su registro, lo que le permitió a Pascual sentirse más segura respecto a sus posibilidades de victoria. Frente al descenso de la alemana Forster, la española reconoció no creer lo que estaba sucediendo, al ver que Forster tomó una línea demasiado recta en uno de los saltos decisivos. El resultado final confirmó a Pascual como campeona en la modalidad de deportistas que compiten sentados.

En sus declaraciones ante la prensa, reproducidas por el Comité Paralímpico Español y reportadas por los medios, Pascual enfatizó que en el portillón de salida su atención se centra en la bajada, no en el público ni en sus familiares esperándola en la meta. Solo al finalizar el recorrido y volver a ver a su entorno, la emoción se hace presente. La madrileña, de 21 años, destacó que su familia ha sido un respaldo constante durante toda su carrera deportiva. Extendió su agradecimiento también a sus patrocinadores, a los que definió como parte de su familia, y a la federación que apostó por ella de manera temprana.

El medio informó que además de la emoción propia de la medalla de oro, Pascual mencionó las estrategias que emplea para gestionar los momentos previos a la competición. Explicó que pide a su entrenador, Jaime Hernández, que le recuerde la razón por la que esquía, enfatizando la importancia de disfrutar la bajada y no perder de vista la motivación personal por encima de la presión competitiva. También hizo referencia al trabajo realizado junto a su psicóloga, Cristina, con quien ha trabajado durante un periodo extendido para manejar los nervios y el estrés de la competición de alto nivel. Pascual compartió que, pese a la magnitud del evento, mantuvo una mentalidad enfocada y serena, abordando la competencia con el mismo enfoque que ha desarrollado durante la temporada, restando dramatismo al hecho de tratarse de unos Juegos Paralímpicos.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el Comité Paralímpico Español y publicados por los medios, la esquiadora anunció que tendría una breve celebración tras el oro, condicionada por los horarios tempranos de las pruebas del campeonato, lo que obliga a los deportistas a mantener rutinas muy estrictas de descanso. Pascual estima imprescindible una celebración, aunque reconoce que deberá ser breve, pues este martes competirá nuevamente en la prueba combinada, con la intención de aspirar a una segunda medalla. La deportista expresó su deseo de alcanzar el pleno de cinco medallas posibles en los Juegos, consciente de que la competencia es exigente pero segura de estar en condiciones de luchar por los mejores resultados en todas las disciplinas.

El clima surgió como preocupación específica de cara a la combinada, dado que las temperaturas elevadas podrían afectar las condiciones de la nieve en la segunda manga. Pascual se refirió a posibles medidas, como el uso de sal en la pista para intentar estabilizar la superficie, aunque señaló que la organización aún no había comunicado decisiones al respecto. El formato de la prueba combinada integra una manga de supergigante y otra de eslalon, lo que plantea nuevos retos técnicos a las competidoras. La esquiadora optó por centrarse en disfrutar el momento y no anticipar problemas, enfocándose primero en celebrar su victoria y luego en preparar la siguiente competición.

A lo largo de sus intervenciones, Pascual mostró gratitud hacia el entorno deportivo que la acompaña y reiteró la importancia de cada persona que ha contribuido en su desarrollo profesional y personal. Los medios recogieron las muestras de cariño hacia su familia, entrenador, patrocinadores y psicóloga. El Comité Paralímpico Español difundió las imágenes y declaraciones, mostrando la repercusión del logro tanto en el ámbito deportivo como en el personal. Las pruebas del supergigante en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo mantienen la atención sobre las futuras participaciones de Audrey Pascual, quien ha demostrado determinación y un enfoque mental sólido frente a la élite del esquí paralímpico internacional.