Raquel Carrera: "Debemos estar mentalizadas desde el primer partido"

La presencia de tres incorporaciones clave —Megan Gustafson, Maite Cazorla y María Conde— representa un elemento novedoso para la selección femenina española de baloncesto que disputa el PreMundial en Puerto Rico desde el 11 hasta el 17 de marzo. Estas jugadoras, ausentes en el último Eurobasket, aportan una dimensión añadida al conjunto dirigido por el ‘staff’ nacional. Sobre este contexto, la ala-pívot Raquel Carrera remarcó la importancia de afrontar la competición con plena concentración desde el primer encuentro, objetivo prioritario del equipo según publicó el medio de comunicación que recogió las declaraciones de la jugadora.

España, subcampeona de Europa en la más reciente edición del torneo continental, comenzó su participación en el PreMundial el miércoles 11 frente a Nueva Zelanda a las 18:00, hora peninsular española. De acuerdo con lo informado, el calendario del equipo nacional continúa el jueves 12 contra Senegal a la misma hora, seguido del enfrentamiento ante el combinado local de Puerto Rico el sábado 14 a la 1:00 (hora peninsular del domingo). El siguiente duelo, ante Italia, quedó programado para el domingo 15 a las 21:00, y la selección cerrará la fase clasificatoria el martes 17 frente a Estados Unidos, también a las 21:00, equipo que ya cuenta con el pase asegurado a la Copa del Mundo.

Según detalló la internacional gallega, el plantel cuenta con una plantilla extensa de doce jugadoras, algo que permite gestionar las rotaciones y mantener la exigencia física en un torneo de estas características. Carrera explicó que "son muchos partidos, pero todas estamos preparadas", enfatizando la disposición del grupo para afrontar el reto y la relevancia de contar con una estructura amplia para afrontar el calendario intenso. Además, reconoció el trabajo del cuerpo técnico, al que atribuyó la adecuada preparación de los partidos en plazos limitados: "Tenemos un muy buen 'staff' que hace un muy buen trabajo para preparar cada partido en un corto plazo de tiempo. Creo que vamos a llegar bien preparadas a cada partido".

Durante su intervención, la jugadora incidió en la actitud competitiva exigida en todos los duelos del PreMundial. Según reportó el medio, Carrera apuntó: "Debemos estar mentalizadas desde el primer partido, salir a competir. Sabemos que pasan cuatro, pero si nos podemos clasificar cuanto antes, mejor. Vamos a competir cada partido". También consideró estos partidos como una oportunidad para el crecimiento colectivo y afianzar la cohesión del equipo: "Yo creo que son partidos chulos para jugar, para ver también. A nosotras también nos van a servir para seguir creciendo, para seguir preparándonos y seguir formando el grupo tan chulo que tenemos", afirmó.

En referencia a la nueva composición del equipo, Carrera subrayó que las incorporaciones —Gustafson, Cazorla y Conde— fortalecerán sensiblemente el bloque. Según recogió el medio, la jugadora declaró: "El Eurobasket lo afrontamos con esas ganas y esa ilusión que teníamos todas de llegar y de jugarlo. Ahora tenemos la gran suerte de poder incorporar a jugadoras que no pudieron estar en ese Eurobasket, que son vitales en nuestro equipo y que suman mucho. Yo creo que de cara a esta preparación y a un posible Mundial van a venir muy bien".

Durante el ciclo de clubes, las integrantes de la plantilla nacional participan en competiciones con diversas exigencias, circunstancia reconocida por Carrera, quien recalcó la importancia de centrar la preparación y la motivación en el compromiso con la selección española. "Estamos con ganas, con ilusión, es un reto que queremos afrontar. Todos saben de lo que venimos, de las competiciones que tenemos con nuestros clubes, de lo que viene luego, pero ahora mismo estamos centradas en lo que toca, que es la selección", sostuvo la ala-pívot.

El formato del PreMundial establece la clasificación de cuatro equipos para la fase final de la Copa del Mundo. La selección busca asegurar su pase de la manera más temprana posible para minimizar riesgos. Según reiteró el medio a través de las palabras de Carrera, la prioridad del grupo consiste en asegurar los resultados desde el primer enfrentamiento, considerando la dureza del calendario y el nivel competitivo de las adversarias.

Carrera también reveló su deseo personal de disputar un Mundial, después de quedarse fuera de Sídney por la no clasificación del equipo en la edición previa. Expresó que le haría especial ilusión formar parte de la competencia global, reflejo de la motivación existente dentro del grupo para lograr el objetivo de estar entre las selecciones presentes en la próxima cita mundialista.