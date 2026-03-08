Diego García-Carrera y Antía Chamosa, campeones de España de marcha en medio maratón

Diego García-Carrera agregó un nuevo triunfo a su palmarés al conseguir el título nacional en la novedosa distancia de medio maratón de marcha atlética, cuya primera edición se celebró este domingo en Cieza, Murcia. Según informó el medio, el atleta madrileño se impuso con un crono de 1:26:08 en una carrera que presentó cambios de ritmo, estrategia y una alta exigencia técnica, marcando así el inicio de una nueva etapa para la marcha atlética en España.

Tal como publicó la fuente, la prueba nacional en la distancia de medio maratón reemplazó al tradicional formato de 20 kilómetros marcha, ofreciendo un recorrido inédito para los atletas. En la categoría masculina, el desarrollo de la carrera estuvo protagonizado por varios movimientos tácticos. El marchador local, Manuel Bermúdez, intentó despegarse del grupo perseguidor en los primeros compases de la prueba, pero fue alcanzado en el kilómetro cinco. Posteriormente, Diego García-Carrera y Álvaro López, quien había sido campeón de España en la distancia de 20 kilómetros, aceleraron en la primera mitad de la prueba, situándose en cabeza por encima de Iván López y Miguel Ángel López.

En uno de los momentos decisivos de la competición, ya en el kilómetro quince, García-Carrera aumentó su ritmo y consiguió abrir cierta distancia, aunque fue neutralizado por Álvaro López. La lucha se mantuvo hasta los últimos dos kilómetros, momento en el que García-Carrera logró despegarse definitivamente para cruzar la meta en solitario y sumar este triunfo al título que había logrado en los 20 kilómetros en el año 2021. Álvaro López se hizo con la segunda plaza tras terminar en 1:26:22, mientras que Miguel Ángel López obtuvo el tercer lugar parando el cronómetro en 1:26:38.

En declaraciones a la prensa, el campeón describió el circuito de Cieza como diferente a otros escenarios habituales: “El circuito no era especialmente bueno para hacer marcas, porque tenía siete giros, cambios de rasante y mucha gente, pero precisamente eso lo hacía diferente. En marcha muchas veces competimos en circuitos muy monótonos y aquí parecía casi un circuito de Fórmula 1”, expresó García-Carrera de acuerdo con el medio responsable de la cobertura.

En la categoría sub-23 masculina, la victoria correspondió a Daniel Monfort, quien ocupó la quinta posición en la clasificación general y completó la distancia en 1:27:54. Junto a él, Javier de Arriba y Iván Molina completaron el podio de esta categoría con registros de 1:33:15 y 1:33:29 respectivamente.

En la prueba femenina, de acuerdo con el reporte del medio, la gallega Antía Chamosa dirigió la competencia desde los primeros metros. Supo distanciarse de un cuarteto formado por Aldara Meilán, Sofía Santacreu, Lidia Sánchez-Puebla y Lucía Redondo, consolidando su dominio a lo largo del recorrido. Chamosa encontró durante parte del trayecto la compañía del ciezano Manuel Bermúdez, pero terminó avanzando en solitario hasta la meta, donde registró un tiempo de 1:33:45.

Por detrás, la lucha por el podio femenino fue igual de reñida. Lidia Sánchez-Puebla y Lucía Redondo se apartaron del grupo perseguidor en los kilómetros finales, permitiendo que la disputa por las medallas quedara entre Meilán y Santacreu. El desenlace requirió la intervención de la tecnología ‘foto finish’, ya que ambas marchadoras marcaron el mismo tiempo oficial de 1:34:44. Las centésimas decidieron las posiciones, otorgando la medalla de plata a Aldara Meilán con 1:34:44.39 y el bronce a Sofía Santacreu con 1:34:44.81.

El medio consignó las declaraciones de la campeona nacional, quien expresó su satisfacción por el resultado: “Estoy muy contenta, campeona de España en mi primer medio maratón. Esta temporada es muy ilusionante y el gran objetivo es el Mundial por equipos de Brasilia. Venía un poco a tomarlo como un entrenamiento. Además, esta semana no me he encontrado muy bien por un problema de salud, pero hemos venido con muchísimas ganas”, señaló Chamosa.

Este certamen se inscribe en un proceso de renovación dentro de la marcha atlética española, con la incorporación de la distancia del medio maratón en los campeonatos nacionales. Según reportó la fuente, este cambio responde a la necesidad de afrontar nuevos retos internacionales y adaptarse a formatos ya explorados en otras competiciones a nivel mundial. Los protagonistas de la jornada ya miran hacia sus próximos objetivos, tanto individuales como colectivos, de cara a citas internacionales que incluirán el mundial por equipos.

El desarrollo de la competición en Cieza puso a prueba la capacidad de adaptación de los participantes a un trazado descrito como exigente, con distintos giros y presencia constante de público. Este nuevo formato supuso para muchos de los atletas una serie de ajustes en su preparación y estrategia, ya que la longitud de la prueba y las condiciones del circuito plantearon circunstancias diferentes a las habituales en la marcha de 20 kilómetros.

En las declaraciones ofrecidas al medio, los atletas destacaron tanto la exigencia física del circuito como la satisfacción por haber logrado posiciones destacadas en esta primera edición. Las sensaciones recogidas tras la competición apuntaron a que el formato de medio maratón podría abrir nuevas posibilidades para la evolución de la marcha atlética en España y preparar mejor a los marchadores para los retos globales que se aproximan.