Decenas de iraníes se manifiestan en Londres en apoyo a los ataques contra Irán

Londres, 8 mar (EFE).- Unas 200 personas, en su mayoría exiliados iraníes, se manifestaron este domingo ante la embajada de Irán en Londres para expresar su apoyo a los ataques iniciados el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Muchos de los asistentes a la concentración frente a la legación diplomática, situada junto al parque Hyde Park, enarbolaban banderas imperiales con el símbolo del león y el sol, vigentes antes de la revolución de 1979, así como enseñas de EE.UU. e Israel.

Algunos participantes también esgrimieron pancartas con retratos del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el lema "Confiamos en vosotros".

Entre una gran presencia policial, los manifestantes corearon consignas a favor de la dinastía Pahlaví, depuesta al establecerse la República Islámica hace 47 años, y defendieron la destrucción del régimen islamista.

"Sabemos que esta guerra es buena para nosotros", afirmó Parisa Ashkboos, de 47 años, que calificó al Gobierno iraní de "terrorista".

Ashkboos dijo sentirse "agradecida" a Israel y Estados Unidos por los ataques y dijo que ambos países son "salvadores".

Soby Amiri, de 37 años, afirmó por su parte que la muerte el primer día de la guerra del líder supremo iraní, Ali Jameneí, "es el precio que hay que pagar por la libertad".

El sábado, miles de personas se manifestaran por el centro de Londres contra la guerra impulsada por las dos potencias contra Irán, con pancartas en las que afirmaban que era "ilegal" y que "bombardear a iraníes no traerá libertad ni democracia". EFE