China sostiene que no permitirá que "ningún individuo ni fuerza" separe a Taiwán

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha indicado que las autoridades del país no permitirán a "ningún individuo ni fuerza" separar a Taiwán de China y ha apelado a la "completa reunificación" de ambos territorios como única vía para acabar con el conflicto.

"Taiwán ha sido parte integral de China desde la antigüedad y nunca fue, no es y nunca será un país", ha zanjado Yi en un discurso recogido por la agencia de noticias china Xinhua en el Congreso Nacional del Pueblo chino, uno de los eventos más importantes del calendario político del país.

Así, ha acusado al Partido Progresista Democrático (PPD) de Taiwán, formación que lidera el Gobierno de la isla, de ser el principal escollo para "la paz y la estabilidad" por su empeño en continuar con su "agenda separatista".

El responsable de Exteriores chino ha defendido que la mayoría de la comunidad internacional apoya de manera "abrumadora" el principio de "una sola China", aunque ha pedido mayor contundencia al resto de país contra la "independencia de Taiwán" para hacer más segura la paz en la región.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.