Agencias

China sostiene que no permitirá que "ningún individuo ni fuerza" separe a Taiwán

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha indicado que las autoridades del país no permitirán a "ningún individuo ni fuerza" separar a Taiwán de China y ha apelado a la "completa reunificación" de ambos territorios como única vía para acabar con el conflicto.

"Taiwán ha sido parte integral de China desde la antigüedad y nunca fue, no es y nunca será un país", ha zanjado Yi en un discurso recogido por la agencia de noticias china Xinhua en el Congreso Nacional del Pueblo chino, uno de los eventos más importantes del calendario político del país.

Así, ha acusado al Partido Progresista Democrático (PPD) de Taiwán, formación que lidera el Gobierno de la isla, de ser el principal escollo para "la paz y la estabilidad" por su empeño en continuar con su "agenda separatista".

El responsable de Exteriores chino ha defendido que la mayoría de la comunidad internacional apoya de manera "abrumadora" el principio de "una sola China", aunque ha pedido mayor contundencia al resto de país contra la "independencia de Taiwán" para hacer más segura la paz en la región.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Mercedes de George Russell domina los últimos libres del GP de Australia

El Mercedes de George Russell

Miles de personas protestan en Londres contra la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán

Miles de personas protestan en

Israel y EEUU atacan el principal aeropuerto de Irán y plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm

El gobierno iraní acusa a Washington de causar daños graves e interrumpir el agua en decenas de localidades tras bombardeos en la isla de Qeshm, mientras las Fuerzas de Defensa israelíes afirman haber destruido aviones militares estratégicos

Israel y EEUU atacan el

Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los cárteles

Infobae

Trump, a los líderes latinoamericanos: "No voy a aprender su maldito idioma"

Infobae