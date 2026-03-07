Un príncipe y los hijos de Sarkozy y de Josu Ternera: los candidatos llamativos en Francia

Antonio Torres del Cerro

París, 7 mar (EFE).- Un príncipe indio, los hijos de Nicolas Sarkozy y de Josu Ternera, un humorista vestido de payaso o uno de los dirigentes deportivos más célebres de Francia: las municipales francesas del 15 y 22 de marzo han atraído un abanico de candidatos a alcaldías con trayectorias fuera de lo convencional.

Entre los casi 35.000 consistorios franceses que se juegan su futuro político en las elecciones, hay también otros candidatos llamativos, como la leyenda del rugby francés de madre de origen vasco y padre venezolano Serge Blanco, aspirante a ganar la ciudad balneario de Biarritz.

Gilbert Barthassarady es el candidato independiente de la localidad norteña de Sin-Le-Noble, de 16.000 habitantes. Nacido en Francia de raíces indias, Barthassarady descubrió durante la pandemia de covid-19 que era descendiente de un Principado indio.

Según el canal público France 3, se trata del de Palakkad-Tumkur. "Lo que tengo es un título simbólico", aclaró el candidato al mismo canal. De momento, ha sacado provecho a pertenecer a la realeza india: en su cuenta de Instagram, cuenta con algo más de 800.000 seguidores.

Las elecciones municipales son también una cuestión de familia, y la de Sarkozy es una de las más conocidas de Francia. El varón más joven de la dinastía, Louis (28 años), se presenta a la Alcaldía de la ciudad mediterránea de Menton, de 30.000 habitantes y colindante con la frontera italiana.

A pesar de contar con el apoyo del partido conservador de Los Republicanos que fundó su padre y el de los macronistas, Louis Sarkozy tiene pocas probabilidades de consagrarse alcalde de la conocida como 'capital de los limones'. La candidata ultraderechista, Alexandra Masson, parte con clara ventaja.

Al hijo del antiguo jefe de Estado le reprochan no tener raíces en Menton, a la que se mudó hace poco tiempo, y ciertos comentarios considerados machistas que hizo en una entrevista, cuando comparó ganar la localidad con seducir a una mujer.

Fruto de la tensión que ha generado la candidatura, la sede de campaña de Louis Sarkozy ha sido, en los últimos meses, blanco de acciones vandálicas, como pegadas de carteles burlándose de su padre y de él.

Otro 'hijo de' ha llamado la atención en el denso paisaje electoral de las municipales, el de Egoitz Urrutikoetxea (51 años), vástago del histórico dirigente etarra conocido como Josu Ternera, pendiente de ser juzgado en Francia mientras España espera su extradición por tres causas (la más grave, el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, en 1987).

Egoitz, condenado él mismo en 2021 a dos años de cárcel por vínculos a organización terrorista, aunque con una dispensa de pena, se presenta en una minúscula localidad de los Pirineos Atlánticos, Lichans-Sunhar (Lexantzü-Zunharre, en lengua vasca), que cuenta apenas con 84 habitantes.

Salvo catástrofe, el hijo de Ternera será alcalde, pues su lista por el partido de la izquierda abertzale Euskal Herria Bai es la única presentada en el pueblo.

El humorista y 'youtuber' Rémi Gaillard (51 años) figura entre los candidatos más procaces con su candidatura a Montpellier.

En su segundo intento de acceder a la alcaldía de una de las grandes ciudades francesas (en 2020, logró 9,6 % de los votos, rozando la clasificación a la segunda vuelta), Gaillard podría incluso mejorar ese resultado, según los sondeos.

Reconvertido en activista en favor de los animales, el creador de contenidos ha optado por una provocativa comunicación: la de salir retratado como un payaso en los carteles electorales.

Además de la candidatura en Biarritz del antiguo rugbyman Blanco (67 años), sobresale, dentro del mundo del deporte, el paso al frente dado por Jean-Michel Aulas, legendario presidente del Olympique de Lyon (OL).

Tras 36 años al frente del OL (1987-2023), con el que ganó en los años 2000 siete Ligas francesas seguidas y brilló en Europa (dos semifinales de Liga de Campeones), Aulas, de 76 años, se lanzó en la carrera a la alcaldía para desbancar al Ecologista Grégory Doucet.

El dirigente que vendió en 2009 a Karim Benzema al Real Madrid se considera favorito para vencer en la tercera ciudad más poblada de Francia, según los sondeos.

En declaraciones a EFE, Aulas compartió sus impresiones sobre las diferencias y semejanzas de la arena política y la deportiva.

"En contra de mi voluntad, descubro que la gente que ha decidido hacer de la política su profesión están dispuestos a todo", lamentó el también empresario, quien, si es elegido regidor, se dijo partidario del "trabajo en equipo y la delegación de responsabilidades", algo que aseguró haber puesto en marcha cuando lideró al OL.

"No nos haremos goles en nuestra propia portería", abundó. EFE

