Pakistán aplica una subida histórica del 20 % en el combustible ante crisis de suministro

Islamabad, 7 de marzo (EFE).- Pakistán aplica desde este sábado un aumento del 20 % en el precio de la gasolina y el diésel, el mayor incremento en la historia del país, debido a la interrupción de los suministros internacionales por la guerra contra Irán y sus repercusiones en Oriente Medio.

La medida, anunciada la noche del viernes por los responsables de Finanzas, Exteriores y Petróleo, supone un incremento de 55 rupias paquistaníes (0,20 dólares) por litro, y sitúa el precio del diésel en 335,86 rupias (1,21 dólares) y el de la gasolina en 321,17 rupias (1,15 dólares).

"En cuanto la situación se estabilice, reduciremos los precios con la misma celeridad", señaló el ministro de Petróleo, Ali Pervaiz Malik, tras detallar que el precio internacional del barril de gasolina escaló de 78 a 106,8 dólares desde el 1 de marzo, mientras que el diésel alcanzó los 150 dólares.

Malik subrayó que Pakistán entró en la crisis con “reservas de energía cómodas”, pero que el alza global obligó al Gobierno a ajustar las tarifas nacionales para garantizar el suministro.

Ante esta situación, el ministro advirtió de que se aplicarán medidas estrictas contra el acaparamiento y la manipulación de precios, que ya provocaron el viernes pasado largas colas y restricciones en estaciones de servicio de todo el país.

Por su parte, el titular de Finanzas, Muhammad Aurangzeb, indicó que ante la volatilidad del mercado, el Ejecutivo revisará ahora los precios de forma semanal, eliminando el sistema de ajuste quincenal vigente hasta la fecha.

Mientras, un comité de alto nivel monitorea diariamente el impacto de este escenario en la frágil economía del país.

Esta crisis de precios sigue a las amenazas contra el tráfico mercante en el estrecho de Ormuz, una vía por la que transita una quinta parte del petróleo mundial. Aunque Teherán niega un cierre total, el riesgo de ataques ha interrumpido el flujo regular hacia Pakistán, que depende críticamente de esta ruta.

Para mitigar el desabastecimiento, Islamabad ha activado acuerdos con la petrolera estatal Saudi Aramco para recibir crudo a través del puerto de Yanbu (Mar Rojo), utilizando para el transporte la flota de la Corporación Nacional de Navegación de Pakistán. EFE