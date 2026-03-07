Miles de personas duermen en las calles mientras se amplían las órdenes de evacuación en Líbano, según MSF

Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado este sábado que cerca de una cuarta parte de la población de Líbano se encuentra bajo órdenes de evacuación tras los últimos bombardeos israelíes, que han obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y pasar las noches en vehículos estacionados en las calles mientras buscan acceso urgente a agua, atención sanitaria y artículos básicos, en un contexto en el que las alternativas de refugio son escasas.

"Cientos de miles de personas, alrededor del 25% de la población libanesa, se encuentran actualmente bajo órdenes de evacuación", ha explicado el coordinador general de MSF en el país, Jeremy Ristord, quien ha detallado que las órdenes emitidas desde este jueves en los suburbios del sur de Beirut, la capital, han afectado a una zona densamente poblada que podría compararse --en extensión-- al territorio de Manhattan. "En pocas horas, unas 400.000 personas tuvieron que huir ante la posibilidad de bombardeos inminentes", ha apuntado.

En este contexto, la falta de lugares seguros en los que alojarse está obligando a numerosas familias desplazadas a pasar la noche dentro de sus propios vehículos o en las calles. "En muchas partes de Líbano, la gente está durmiendo en coches porque no hay ningún otro lugar adonde ir", ha apuntado Ristord, lamentando la urgencia con la que miles de familias han tenido que abandonar sus hogares, empujadas por las incursiones israelíes.

Ante esta situación, los equipos de Médicos Sin Fronteras han intensificado su respuesta humanitaria en varias regiones del país. Las operaciones se concentran actualmente en Beirut, el valle de la Becá y la región de Chouf, donde la organización ha distribuido más de 350.000 litros de agua y más de siete toneladas de artículos básicos destinados a la población desplazada, incluidos menores y personas mayores. Asimismo, la organización está desplegando clínicas móviles para atender a quienes han tenido que abandonar sus hogares y carecen de acceso a servicios sanitarios.

No obstante, esta crisis está afectando también de forma directa a los propios trabajadores humanitarios, sobre todo en el sur del país, en la Becá y en los suburbios del sur de Beirut. "Algunos de nuestros compañeros han tenido que refugiarse con sus familias y han pasado horas atrapados en carreteras congestionadas mientras intentaban evacuar", ha relatado Ristord. Otros, ha añadido, han optado por permanecer en sus comunidades pese a la situación, experimentando "de primera mano" los "intensos bombardeos" y la "devastación" a su alrededor.

El creciente deterioro de la seguridad en la región llega después de un periodo de 15 meses de alto el fuego que no ha logrado detener por completo los ataques israelíes.

"Las familias vuelven a enfrentarse a decisiones imposibles: abandonar sus hogares o quedarse bajo la amenaza constante", ha alertado el coordinador de la organización al tiempo que ha advertido de que, mientras continúen los ataques y los desplazamientos, la población libanesa se enfrentará a una situación cada vez más precaria, con necesidades humanitarias que crecen a un ritmo que supera la capacidad de respuesta inmediata.