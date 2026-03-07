Israel multiplica los ataques a Teherán al arranque del octavo día de la guerra de Irán

Redacción internacional, 7 mar (EFE).- La octava jornada de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán empezó este sábado con nuevos bombardeos contra Teherán, donde se reportó un incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, así como ataques iraníes hacia Tel Aviv, mientras Washington tantea formas de controlar unos precios disparados de la energía.

Esto es lo último sobre el conflicto en Oriente Medio:

- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron esta madrugada una nueva oleada de ataques "a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán", en el marco de unos ataques junto con EE.UU. en los que han muerto más de un millar de iraníes.

- Medio centenar de aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido líder del régimen iraní, Alí Jameneí, según informaron en otra nota castrense.

- Tras los ataques israelíes, la televisión local iraní Press TV reportó que el capitalino Aeropuerto Internacional de Mehrabad sufrió un aparatoso incendio, mostrando en imágenes espesas columnas de humo que se elevaban sobre el aeródromo.

- Irán lanzó una nueva oleada de ataques dirigidos contra "el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv", según la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní. Las fuerzas israelíes, por su parte, afirmaron en varios comunicados estar respondiendo a disparos de misiles iraníes.

- Esta última andanada de misiles iraníes llega después de que el embajador de la nación persa ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, afirmara el viernes que su país "nunca renunciará" a su soberanía y que seguirá "defendiéndose frente a la agresión de Estados Unidos e Israel".

- Washington, por su parte, afirmó que ha atacado más de 3.000 objetivos en Irán y ha destruido o dañado más de 43 embarcaciones en la primera semana de bombardeos estadounidenses contra el país persa.

- El reino de Baréin pidió a sus ciudadanos en la madrugada de este sábado "mantener la calma y dirigirse a un lugar seguro" en medio del sonido de las sirenas ante un posible ataque aéreo, aunque no aportó más detalles.

- Por su parte, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí reportó este sábado que en dos diferentes hechos logró derribar un misil balístico que iba dirigido contra la base aérea Príncipe Sultán e interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero Shaybah, a unos 10 kilómetros al sur de la frontera con Abu Dhabi.

- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró el viernes que los ataques de Irán en los países árabes están dirigidos contra las bases e instituciones estadounidenses, y no contra esas naciones vecinas.

- "Los agresores estadounidenses lanzan sus ataques desde las tierras de nuestros amigos árabes, atacando a niños y civiles inocentes", dijo en un mensaje en su cuenta oficial de X.

- Al menos tres soldados ghaneses de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) resultaron heridos este viernes en medio de los choques entre Israel y el grupo chií Hizbulá, en el primer incidente contra los cascos azules desde el inicio de un nuevo conflicto a comienzos de semana.

- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sugirió este viernes que Washington podría retirar más sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas que está experimentando el petróleo tras el inicio de la guerra contra Irán.

- Ante la incertidumbre en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del crudo mundial e importantes partidas de gas natural licuado (LNG), la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) afirmó que el programa del Gobierno de Donald Trump cubrirá pérdidas de hasta unos 20.000 millones de dólares.