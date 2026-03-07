Hizbulá dice que mantuvo choques directos con tropas de Israel llegadas en helicóptero

Beirut, 7 mar (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá aseguró este sábado que durante la noche mantuvo enfrentamientos directos con un grupo de soldados israelíes que llegaron en cuatro helicópteros al Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, y que realizaron una poco común incursión a pie en la localidad de Nabi Chit.

Según un comunicado emitido por la formación chií, cuatro helicópteros israelíes aterrizaron anoche en el punto de unión entre las zonas montañosas de Yahfoufa, Khraibeh, and Maaraboun, y sus ocupantes continuaron luego a pie hasta Nabi Chit, donde fueron atacados con armas "ligeras y medianas".

"La confrontación escaló después de que la fuerza del enemigo quedara expuesta. El enemigo recurrió a fuego intenso, lanzando alrededor de 40 bombardeos, y usando cazas y helicópteros para asegurar su retirada de la zona de contacto", explicó el movimiento en su nota.

Por su parte, combatientes de Hizbulá atacaron tanto la zona como la ruta de repliegue de los asaltantes, con apoyo de los vecinos de aldeas cercanas.

El "área de evacuación" de los israelíes a las afueras de Nabi Chit también fue alcanzada con andanadas de proyectiles unas seis horas después de su aterrizaje en territorio libanés, lo que confirma que se trató de un enfrentamiento largo, según un segundo comunicado de Hizbulá.

El Valle de la Bekaa se ubica lejos de la frontera de facto con Israel, por lo que los helicópteros entraron desde el espacio aéreo de Siria, cercana a la región donde tuvo lugar el suceso.

El Ministerio de Salud Pública del Líbano informó de dos tandas de bombardeos contra Nabi Chit, una que causó nueve muertos y 17 heridos, así como una segunda con al menos tres víctimas mortales y 16 heridos más, sin especificar en qué contexto tuvieron lugar estos ataques.

Desde el pasado lunes, Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras sur de Beirut, mientras que Hizbulá continúa lanzando algunos ataques de impacto limitado contra el norte del Estado judío.

Sin embargo, los enfrentamientos directos entre ambos son muy poco comunes, habiéndose reportado solo en las zonas fronterizas. EFE

