Felipe VI llama al rey de Bahréin para trasladarle su apoyo tras el ataque de Irán en su territorio

El rey Hamad bin Isa Al Khalifa agradeció a Felipe VI la muestra de solidaridad y apoyo expresada por el monarca español, en una llamada telefónica mantenida tras el ataque atribuido a Irán en territorio bareiní. Según detalló la Bahrain News Agency, el rey de Bahréin resaltó que la población del país mantiene un carácter pacífico basado en la tolerancia y la convivencia, y reafirmó el compromiso de su nación con la paz, así como el respaldo a todas las iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad y la estabilidad tanto regionalmente como a nivel global. Este contacto entre ambos mandatarios tuvo lugar en un contexto de escalada de tensiones y condenas internacionales contra Teherán.

Durante la conversación, Felipe VI condenó el ataque dirigido por Irán contra el territorio de Bahréin, reafirmando el apoyo de España a las autoridades bareiníes en todas las decisiones que adopten para salvaguardar su soberanía, proteger su seguridad y garantizar la estabilidad del Estado, según consignó la agencia Bahrain News Agency. El incidente se produjo luego de una serie de represalias entre diversos actores internacionales en la región, incrementando la preocupación por la integridad de las infraestructuras estratégicas y la seguridad de los civiles.

La prensa internacional y organismos regionales informaron que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Bahréin, denunció recientemente un ataque contra la principal refinería del país. De acuerdo con el comunicado oficial del secretario general del Consejo, Jassim Mohammed al Budaiwi, publicado en redes sociales, la agresión “tuvo como objetivo edificios en el hermano Reino de Bahréin que albergan elementos de las Fuerzas Navales de Qatar que participan en el Centro de Operaciones Marítimas Conjunto dependiente del Mando Militar Unificado del Consejo de Cooperación de los Estados del Golfo”. El documento condenó lo ocurrido en los términos más enérgicos, calificando el ataque de traicionero.

A raíz de los acontecimientos, el Ministerio del Interior de Bahréin informó que la agresión iraní provocó el impacto de una cantidad indeterminada de proyectiles contra diversas instalaciones situadas en Manama, la capital del país, especialmente un hotel y dos edificios residenciales. Según reportaron las autoridades, no se registraron víctimas en el episodio.

Por su parte, el Ejército estadounidense responsabilizó a Irán del disparo de misiles contra edificios residenciales en Bahréin, anunciando que tomará medidas de respuesta contundentes luego de que la Marina de Qatar denunciara el ataque contra residencias de su personal. El medio Bahrain News Agency también indicó que, tras la ofensiva lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, el ataque a Bahréin se enmarca dentro de una serie de represalias organizadas por Teherán.

Qatar, miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, condenó los ataques contra viviendas de efectivos de su Armada en Bahréin. En este contexto, fuentes diplomáticas del CCG subrayaron la importancia de preservar la estabilidad de los Estados miembro y evitar que las tensiones regionales se traduzcan en nuevas escaladas militares.

Distintos actores internacionales han manifestado preocupación por la cadena de ataques y represalias derivadas del conflicto en el Golfo Pérsico. Desde el punto de vista de la seguridad regional, las agresiones contra instalaciones estratégicas en Bahréin generan inquietud sobre los riesgos para la navegación y la infraestructura energética, así como por la posible afectación a la estabilidad de países vecinos.

Dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, las acciones desarrolladas por Irán han sido vistas como una amenaza directa, no solo a Bahréin sino a la seguridad del conjunto de los miembros de la organización. El organismo enfatizó la necesidad de una respuesta coordinada para prevenir mayores daños y disuadir ataques similares en el futuro, según reportó la Bahrain News Agency.

Por último, la agencia estatal bareiní recogió declaraciones del monarca de Bahréin, quien subrayó que el país mantendrá una política de compromiso con la paz, al tiempo que colaborará con los esfuerzos internacionales dirigidos a reforzar la seguridad y la estabilidad en la región y el mundo. La situación sigue atrayendo la atención de la comunidad internacional ante el clima de inestabilidad y los recientes episodios bélicos ligados al conflicto entre Irán, Estados Unidos, Israel y otros actores regionales.