Carolina Marín, inscrita para el Europeo de Huelva 2026

Huelva, 7 mar (EFE).- La volantista onubense Carolina Marín, convaleciente desde febrero de una operación en la rodilla derecha, se encuentra entre los inscritos para el Campeonato de Europa de Bádminton 2026, que se celebrará en Huelva del 6 al 12 de abril próximos con más de 200 deportistas de más de una veintena de países.

La Federación Española de Bádminton ha informado de que la deportista onubense ha recibido una invitación para formar parte del cuadro de individual femenino si logra recuperarse a tiempo para competir en su ciudad natal y en el palacio de deportes que lleva su nombre.

Carolina Marín se sometió en febrero a una nueva intervención en la rodilla derecha, que exige un plazo de recuperación de una seis semanas, por lo que su participación está en riesgo.

La propia Carolina Marín ha señalado en más de una ocasión que su deseo era poner un broche final a su carrera en este Europeo en Huelva. En su palmarés cuenta con siete títulos en esta competición, además de un oro olímpico en Río 2016 y tres Campeonatos del Mundo.

La organización del Europeo incluye a Marín dentro de la nómina de participantes que se encuentran en el listado oficial, que reúne a las principales figuras del bádminton europeo. No obstante, aún falta por celebrarse el sorteo oficial de los cuadros masculino, femenino, de dobles de cada sexo y el mixto.

El cuadro individual femenino, donde además de Marín se encuentra la española Clara Azurmendi, hay deportistas como las danesas Mia Blichfeldt, Line Kjærsfeldt, Line Christophersen y Julie Dawall Jakobsen, la escocesa Kirsty Gilmour, la turca Neslihan Arın, la ucraniana Polina Buhrova y la alemana Yvonne Li.

En la competición masculina, junto a los españoles Álvaro Leal y Pablo Abián, destacan tres volantistas que actualmente están posicionados entre los diez mejores del ránking mundial: el danés Anders Antonsen (número 3), el francés Christo Popov (número 5) y su compatriota Alex Lanier (número 8).

En la nómina de participantes también destacan el francés Toma Junior Popov, el danés Rasmus Gemke y el irlandés Nhat Nguyen.

España contará con doble representación en cada una de las pruebas de dobles. En el apartado masculino, se encuentran las duplas formadas por Rubén García y Carlos Piris, así como Jacobo Fernández y Alberto Perals, ambas clasificadas por su posición en el ranking.

Entre las parejas más destacadas figuran los daneses Kim Astrup y Anders Skaarup Rasmussen, los ingleses Ben Lane y Sean Vendy, los hermanos franceses Christo Popov y Toma Junior Popov, así como la dupla danesa formada por Daniel Lundgaard y Mads Vestergaard.

La representación nacional en dobles femenino correrá a cargo de Paula López y Lucía Rodríguez, además de Nikol Carulla y Carmen Jiménez, dos binomios jóvenes que han mostrado una notable progresión durante el último año.

Aunque el cuadro se presenta muy abierto, las búlgaras Gabriela Stoeva y Stefani Stoeva parten como una de las referencias de la prueba tras haber conquistado ya cuatro títulos europeos y dos subcampeonatos.

En dobles mixto España estará representada por Rubén García y Lucía Rodríguez, así como por Rodrigo Sanjurjo y Nikol Carulla. Entre las parejas más potentes de la lista destacan los franceses Thom Gicquel y Delphine Delrue, junto a un potente bloque danés formado por Mathias Christiansen y Alexandra Boje; Jesper Toft y Amalie Magelund; Mads Vestergaard y Christine Busch; y Rasmus Espersen junto a Amalie Cecilie Kudsk. Tampoco faltan los alemanes Marvin Seidel y Thuc Phuong Nguyen o los escoceses Alexander Dunn y Julie Macpherson.

Con esta edición, Huelva acogerá por segunda vez un Campeonato de Europa de Bádminton, tras el celebrado en 2018 —en el que Carolina Marín se proclamó campeona—, reforzando su papel como sede de referencia del bádminton internacional, después de haber sido también escenario de los Campeonatos del Mundo Absoluto y Sénior de 2021.