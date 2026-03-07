Agencias

AI reclama a las autoridades de Etiopía que investiguen los crímenes del Ejército de Liberación Oromo

Amnistía Internacional insta a investigar violencia sexual, ejecuciones y desplazamientos atribuidos al OLA en Oromía, denuncia el “clima de impunidad” y llama a la protección de civiles ante crímenes que podrían considerarse de guerra, según su informe

El informe divulgado por Amnistía Internacional incluye testimonios de víctimas que describen efectos duraderos de las agresiones sufridas en la región etíope de Oromía, mencionando secuelas físicas permanentes y la imposibilidad o el temor de recibir atención médica adecuada tras episodios de violencia sexual. Según consignó el medio, varias personas entrevistadas para la investigación indicaron que el miedo a represalias y el estigma social vinculado a estos abusos las forzó a evitar servicios médicos esencialmente necesarios, como abortos asistidos y pruebas para infecciones de transmisión sexual.

Amnistía Internacional reclamó al Gobierno de Etiopía la apertura de investigaciones independientes sobre los hechos atribuidos al grupo armado Ejército de Liberación Oromo (OLA), a quien responsabiliza de múltiples incidentes de violencia sexual, violaciones, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos masivos durante el conflicto armado en la región. De acuerdo con el informe, el director regional para África Oriental y Meridional de la organización, Tigere Chagutah, subrayó que durante siete años, en un contexto dominado por la falta de información y bloqueo mediático, los combatientes del OLA han causado un sufrimiento considerable entre los civiles, señalando que tales acciones podrían calificarse como crímenes de guerra.

El conflicto en Oromía, intensificado desde 2019, enfrenta a diversas facciones armadas y a las fuerzas gubernamentales etíopes, con un marcado impacto sobre la población civil. Según publicó Amnistía Internacional, el OLA surgió como una escisión del Frente de Liberación Oromo (OLF), grupo político-militar que durante décadas defendió la secesión de Oromía. El OLF abandonó la lucha armada en 2018 tras aceptar una amnistía ofrecida por el primer ministro Abiy Ahmed, el primer dirigente oromo del país, aunque parte de sus miembros formaron el OLA y mantuvieron la violencia.

Testigos directos citados en el informe aseguraron que la brutalidad se extendió con actos sistemáticos de violencia, como agresiones físicas reiteradas y violaciones múltiples al día. Amnistía Internacional difundió el testimonio de una superviviente, recogido en su informe, quien detalló: “Nos violaban todos los días, dos veces al día. Sobre las 11.00 horas y las 18.00 horas. Sentía miedo a esa hora todos los días. Me decían: ‘Morirás. Nunca volverás a casa’”.

El informe también resalta que la situación de violencia se agravó bajo el “clima de impunidad” reinante, alimentado por una censura informativa impuesta por las autoridades etíopes. Según reportó Amnistía Internacional, las restricciones gubernamentales sobre las comunicaciones y la entrada de organizaciones humanitarias propiciaron el aislamiento de Oromía, bloqueando el acceso a datos precisos y entorpeciendo los esfuerzos de monitoreo, lo que permitió la continuidad de los abusos. Tigere Chagutah afirmó que “estos actos cobardes fueron en parte facilitados por un bloqueo de las comunicaciones que impidió que el resto del mundo supiera de las constantes atrocidades contra la población civil” y añadió que esta no ha sido la única ocasión en la que el gobierno recurre a la censura ante situaciones de crisis.

La organización internacional solicitó que el OLA decrete de inmediato el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario y desmovilice a todos los combatientes responsables de violencia sexual y torturas. Además, instó al gobierno etíope a garantizar la protección de mujeres y niñas, reiterando la necesidad de cortar el ciclo de abusos recurrentes experimentados por la población civil. Según destacó Amnistía Internacional en su nota, el ciclo de violencia continúa teniendo consecuencias graves y cotidianas en las vidas de las víctimas, quienes permanecen en riesgo y muchas veces excluidas de los servicios y derechos elementales debido al miedo y la estigmatización comunitaria.

La investigación confirma que, tras el acuerdo de paz y la amnistía de 2018, el escenario en Oromía se ha mantenido altamente inestable, con el OLA persistiendo en su estrategia armada. El medio detalló que a raíz de ese escenario, tanto el desplazamiento de comunidades completas como los episodios de violencia física y sexual han persistido con especial virulencia en el territorio, generando una crisis humanitaria de gran escala.

Amnistía Internacional concluyó su comunicado advirtiendo que el panorama en Oromía podría resultar peor de lo que los informes actuales reflejan, debido al aislamiento informativo y la falta de acceso a la región. Según reiteró la ONG, se requiere una atención urgente de la comunidad internacional para romper el silencio que rodea a los acontecimientos en esta parte de Etiopía y asegurar la rendición de cuentas frente a posibles crímenes de guerra cometidos contra la población civil.

