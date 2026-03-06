Trump asegura que Cuba tiene "muchas ganas" de llegar a un acuerdo y Rubio será el encargado de la negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que Cuba tiene "muchas ganas" de llegar a un acuerdo y que será el secretario de Estado, Marco Rubio, el encargado de la negociación con las autoridades de la isla.

"Quieren llegar a un acuerdo así que voy a poner a Marco allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en este asunto. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está preparada 50 años después", ha dicho el presidente de Estados Unidos en una entrevista telefónica para la cadena CNN.

Trump estaba comentando la situación con respecto a la guerra de Irán y su idea de hacer claudicar de manera incondicional a las autoridades de Teherán cuando ha advertido de que "muy pronto" Cuba caerá, mismo mensaje que ya transmitió en la víspera cuando afirmó que un cambio de régimen sería la "guinda del pastel".

"Llevo viéndolo durante 50 años y ha caído justo en mis manos gracias a mí (...) Estamos haciéndolo muy bien", ha destacado Trump, quien el jueves ya sugirió que Cuba sería el siguiente país que aparece en la agenda una vez finiquite Irán.

"Terminemos con esto primero. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero (...) vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido, pasan cosas malas" y "no vamos a permitir que nada malo le pase a este país", dijo.

En los últimos meses, Cuba ha visto reducido el abastecimiento de petróleo como consecuencia del arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero de 2026, en una sorpresiva operación de las fuerzas de Estados Unidos.

En medio de sus amenazas contra la isla, semanas después, el presidente Trump sacó adelante una orden ejecutiva por la cual impondría aranceles a todos aquellos países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba, ahondando aún más la crisis de desabastecimiento, pero también humanitaria.