Nuria López denuncia la violencia contra la mujer en México con su exposición en FotoFest Cartagena

La exposición “Hijas de ningún Dios”, presentada por la española Nuria López Torres en el Museo del Teatro Romano, emplea testimonios directos y relatos familiares para poner de manifiesto el sufrimiento de quienes han perdido a sus hijas o han visto desaparecer a un familiar en México. Esta muestra, que forma parte de la programación de FotoFest Cartagena hasta el 13 de abril, pone en el centro de la escena a quienes experimentan la violencia de género y sus diferentes manifestaciones, tanto víctimas como familiares cercanos, según informó el Ayuntamiento de Cartagena.

La bienal de fotografía, organizada por el Ayuntamiento local, ha incluido esta colección de la fotoperiodista como una de las actividades para abordar la problemática de la violencia contra la mujer, conforme detalla en un comunicado el Consistorio. “Hijas de ningún Dios” busca denunciar cuestiones como los feminicidios, las desapariciones de mujeres y niñas, violaciones y la explotación sexual, temas documentados a través de imágenes y relatos recogidos en México por López Torres.

Según señaló la autora, el proyecto nació tras una experiencia personal que la marcó durante una manifestación el 8 de marzo en México, organizada en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Durante esa movilización, presenció a familiares provenientes de diferentes estados del país en busca de personas desaparecidas. Entre ellos, Tadeo, un niño que portaba una pancarta en la que solicitaba información sobre el paradero de su madre y distribuía volantes con la esperanza de encontrarla. Este episodio motivó a López Torres a indagar en la magnitud del problema, constatando la gravedad de la desaparición tanto de hombres como de mujeres en México, algo que impulsó su trabajo posterior, detalló el medio organizador.

López Torres explicó que el objetivo de la muestra se centra en dar visibilidad a las víctimas y a las familias que siguen buscando o ya han perdido a sus seres queridos a causa de feminicidios o de la trata de personas. “Las personas, los familiares, tanto padres como madres, como hijos, como hermanos, son el centro de este proyecto, es el sufrimiento de esas familias que tienen a sus desaparecidos, de esas familias que ya saben que tienen a sus hijas asesinadas, de esas mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual”, expuso la fotografa en declaraciones recogidas por el Ayuntamiento de Cartagena.

La exposición utiliza imágenes y relatos reunidos a lo largo de diferentes experiencias de López Torres en México para reflejar la diversidad de situaciones de violencia que afectan a las mujeres. Según publicó el Consistorio, la fotoperiodista sostiene que la muestra pretende no solo exhibir la realidad mexicana, sino motivar la reflexión social y el debate sobre esta problemática, cuya dimensión trasciende fronteras. Para la autora, aunque México pueda parecer lejano geográficamente para el público español, las historias y dramas representados en la exposición tienen un carácter universal.

La directora del Museo del Teatro Romano, Elena Ruiz Valderas, en declaraciones registradas por el consistorio, resaltó el valor internacional de la exposición y su conexión con la vocación global del museo, que es el más visitado de la Región de Murcia. El espacio acoge la muestra desde el inicio de FotoFest Cartagena, celebrado en enero, y coordina las visitas y actividades relacionadas con la exposición, que prioriza la conciencia y sensibilidad hacia los temas presentados.

La muestra de Nuria López Torres pretende generar conciencia social a partir de un enfoque íntimo, centrado en los testimonios reales de quienes conviven con las consecuencias del feminicidio y la desaparición, así como de quienes han sufrido la explotación sexual. La artista considera que reflejar estas vivencias resulta fundamental para comprender la dimensión humana de una problemática que, aunque tiene lugar en México, guarda similitudes con situaciones que se producen en otras partes del mundo, tal como insiste la autora en distintos fragmentos de su recorrido y su trabajo expuesto en Cartagena.