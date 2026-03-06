Agencias

Más de 724.000 mujeres migrantes obtuvieron la nacionalidad por residencia entre 2015 y 2024, según Migraciones

Guardar

Más de 724.000 mujeres migrantes obtuvieron la nacionalidad española por residencia entre 2015 y 2024, el 55% del total de personas nacionalizadas por esta vía, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, el Observatorio ha actualizado las cifras de mujeres extranjeras en España. En concreto, un total de 3.581.558 mujeres presentaban documentación de residencia en vigor a 30 de septiembre de 2025, lo que supone el 48% del total de personas documentadas.

Migraciones ha destacado que el 41% de las mujeres extranjeras con residencia proceden de países de la Unión Europea (1.459.397). Por nacionalidad, el grupo más numeroso es el de mujeres procedentes de Rumanía (531.041), seguido de mujeres de nacionalidad marroquí (414.171) e italiana (227.886).

En cuanto a la distribución geográfica de estas mujeres, el 68% se concentra en cuatro comunidades autónomas: Cataluña (21%), Comunidad de Madrid (17%) Andalucía (15%) y Valencia (15%).

Los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes a enero de 2026 reflejan un total de 1.294.259 mujeres extranjeras afiliadas, que representan el 43% del total de personas extranjeras afiliadas.

En el caso de la afiliación, son las mujeres extranjeras procedentes de América Central y del Sur las que presentan mayor volumen, ya que el 39% de mujeres afiliadas en España (504.023) procede de estos países. Le siguen las mujeres con nacionalidad de algún país de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, con el 33% (427.664).

Por nacionalidades, las mujeres procedentes de Rumanía constituyen el colectivo más numeroso con el 12%, seguidas de las mujeres de Colombia (9%) y Venezuela y Marruecos, con un 8%. El Régimen general concentra la mayoría de las afiliadas extranjeras (70%) y supone el 42% del total de personas extranjeras incluidas en este modelo (hombres y mujeres).

RESIDENCIA POR ESTUDIOS

Sobre la autorización de residencia por estudios, el Ministerio de Elma Saiz ha señalado que la última estadística publicada por el Observatorio sobre el flujo de este tipo de autorizaciones mostraba un incremento del 92% respecto a las mujeres que a lo largo de la década 2014 a 2024 habían obtenido una autorización de residencia por estudios.

A 30 de septiembre de 2025, un total de 29.107 mujeres tenían una autorización de estancia por estudios en vigor en España, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, el 52% del total de personas con este tipo de autorización. El 29% de mujeres con autorización de estancia por estudios se encuentran comprendidas en la horquilla entre los 20 y los 29 años.

Respecto a las nacionalidades más representativas son la colombiana en primer lugar con el 14% respecto al total de mujeres extranjeras con este tipo de autorización en vigor, a 30 de septiembre de 2025. Le siguen Perú (10%), China (7%) y Marruecos, Estados Unidos, México y Ecuador con el 6% del total.

Finalmemte, las provincias donde residen las mujeres extranjeras con autorización por estudios en vigor, según los datos analizados por el OPI, son principalmente Madrid (33%), Barcelona (20%) y Valencia (12%).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Newey: "En noviembre fuimos a Honda y nos dimos cuenta de que el equipo original no volvería"

Adrian Newey, responsable técnico de Aston Martin, alertó sobre serias complicaciones en la planta de Honda detectadas meses atrás, señalando que la falta de empleados experimentados y problemas técnicos están poniendo en jaque el comienzo de la temporada del equipo británico

Newey: "En noviembre fuimos a

'Mujeres visibles': TWIPN Spain y WPP Media impulsan la confianza y el liderazgo femenino en las empresas AdTech

Especialistas y ejecutivas del sector analizarán este 11 de marzo en Madrid cómo potenciar la presencia de mujeres en altos cargos a través del fortalecimiento de marcas personales y la creación de entornos que impulsen el talento en publicidad digital

'Mujeres visibles': TWIPN Spain y

Mueren dos soldados tras estrellarse un avión militar durante un vuelo de entrenamiento en India

Las autoridades del noreste de India confirmaron el fallecimiento de dos integrantes de la Fuerza Aérea, quienes iban a bordo de un Su-30 que perdió contacto con los radares poco después de despegar en Assam, según comunicado oficial

Mueren dos soldados tras estrellarse

Irán anuncia una ofensiva con drones contra Tel Aviv

La capital israelí ha sido blanco de aeronaves no tripuladas enviadas por fuerzas iraníes en represalia a recientes incursiones militares, mientras voceros oficiales advierten una posible escalada de enfrentamientos en diversas zonas del Oriente Medio

Irán anuncia una ofensiva con

SATSE denuncia la "vulneración permanente" del derecho a conciliar de enfermeras y fisioterapeutas

Más de la mitad de los profesionales encuestados afirman que la dificultad para equilibrar vida laboral y personal afecta gravemente su salud y desarrollo, lo que ha motivado campañas y reformas impulsadas por el sector para revertir la situación

Infobae