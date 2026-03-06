La tienda del Thyssen venderá baldosas inspiradas en obras de Kandinsky, Hopper, Bortnyik, Paul Klee, o Juan Gris

Las baldosas diseñadas como piezas artísticas de edición limitada, inspiradas en obras de reconocidos pintores presentes en la colección permanente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, han sido seleccionadas para ocupar un lugar destacado entre los productos exclusivos de la tienda-librería del museo. De acuerdo con la información presentada por el medio, estas piezas de decoración creadas por la firma Mosaista reproducen detalles y estilos característicos de artistas como Wassily Kandinsky, Edward Hopper, Sándor Bortnyik, Paul Klee, Juan Gris y Theo van Doesburg.

Según reportó la fuente, la oferta no se limita a baldosas individuales para uso decorativo: los visitantes de la tienda pueden adquirir también bandejas elaboradas con los mismos motivos. Además, los interesados en intervenciones de mayor escala tienen la opción de solicitar fragmentos que permiten componer murales completos, ideales para quienes desean integrar arte y diseño en proyectos personalizados. La galería Mosaista, según consignó el medio, ofrece estos murales en gran formato para encargos a medida, ampliando así las posibilidades de personalización y adaptabilidad de estas creaciones a distintos espacios.

El medio detalló que todas las piezas forman parte de una edición limitada, lo que otorga a cada objeto un carácter singular y exclusivo. Las obras utilizadas como referencia para la creación de estas baldosas corresponden a artistas con presencia permanente en la colección del Museo, lo que establece un vínculo directo entre la tienda-librería y la exhibición museística. Así, objetos cotidianos como bandejas o fragmentos decorativos trasladan parte de la experiencia artística del museo al entorno doméstico o profesional de quienes los adquieren.

Entre las propuestas disponibles en la tienda, sobresalen interpretaciones visuales inspiradas en el estilo geométrico de Theo van Doesburg, la abstracción cromática de Kandinsky, y las composiciones singulares de Paul Klee y Juan Gris. También figuran motivos asociados a la obra de Edward Hopper y Sándor Bortnyik, considerados por su particular relevancia en el acervo del Thyssen-Bornemisza. De esta manera, según publicó la fuente, la tienda no solo comercializa libros y catálogos, sino que se posiciona también como un espacio para el acceso a objetos artísticos que reinterpretan el legado de autores fundamentales del arte moderno.

Tal como detalló el medio, la iniciativa de la tienda-librería responde al interés por acercar el arte de la colección permanente a un público más amplio, aprovechando formatos y soportes que trascienden el marco expositivo tradicional. Las baldosas y bandejas resultan, así, piezas funcionales que incorporan valor artístico, brindando una oportunidad para que los visitantes del museo lleven consigo una representación inspirada en las obras de los artistas exhibidos.

La disponibilidad de estas piezas en la tienda-librería y en la galería de Mosaista permite tanto la adquisición de objetos individuales como la realización de proyectos personalizados de mayor envergadura. Según datos proporcionados por la fuente, los murales de gran formato pueden integrarse como elementos singulares en espacios públicos, residenciales o institucionales, ofreciendo una vía alternativa para la difusión del arte presente en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza mediante la colaboración con la firma Mosaista.

La propuesta se suma a la tendencia observada en espacios culturales de ofrecer productos derivados que mantengan coherencia estética y conceptual con las colecciones artísticas. Así, las creaciones de Mosaista, inspiradas en obras maestras, consolidan una iniciativa que vincula los ámbitos de la creación contemporánea con el patrimonio del museo, según la información consignada por el medio.