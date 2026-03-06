La compañía La Sonrisa del Lagarto lleva al Teatro Arbolé el espectáculo infantil de clown 'Basurilla'

La compañía hispano-brasileña La Sonrisa del Lagarto, afincada en Gijón, presenta este fin de semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza el espectáculo 'Basurilla', una propuesta de 'clown' y teatro de objetos dirigida al público familiar que busca fomentar el amor por el teatro y estimular la creatividad infantil.

La obra podrá verse en tres funciones: el sábado a las 18.00 horas y el domingo a las 12.00 y a las 17.00 horas. El espectáculo está recomendado para niños a partir de 2 años, y las entradas tienen un precio de 9 euros, disponibles a través de la página web del teatro y en taquilla desde media hora antes de cada función.

'Basurilla' cuenta la historia de una simpática trabajadora de la limpieza que pasa el día recogiendo la basura de las calles. Sin embargo, su verdadera pasión es dejar volar la imaginación y transformar los objetos desechados en juguetes y elementos llenos de vida.

A través de esta premisa, el espectáculo muestra cómo los objetos más cotidianos pueden adquirir nuevas historias y significados cuando se miran desde la creatividad y el juego. La protagonista convierte su rutina diaria en una aventura en la que la basura se transforma en elementos lúdicos capaces de sorprender al público más pequeño.

La propuesta escénica combina lenguaje gestual, técnica 'clown' y manipulación de objetos, configurando un espectáculo interactivo en el que los niños tienen un papel central. La compañía busca así acercar el teatro a los más pequeños mediante un lenguaje universal y visual que facilita la participación y la comprensión incluso a edades tempranas.

Además del componente lúdico, la obra incorpora un mensaje educativo relacionado con el respeto al medio ambiente. La historia invita a reflexionar sobre la gran cantidad de residuos que se generan en la vida cotidiana y plantea la importancia de reciclar, reutilizar y dar una segunda vida a los objetos.

Junto a este enfoque ambiental, 'Basurilla' también pretende estimular la imaginación y la creatividad infantil, animando a los niños a crear sus propios juguetes y a descubrir nuevas formas de divertirse sin depender del consumo constante de productos.

Con esta propuesta, La Sonrisa del Lagarto plantea un espectáculo que combina humor, juego y reflexión, con el objetivo de acercar el teatro a las familias y fomentar valores como la creatividad, la sostenibilidad y el respeto por el entorno a través de una experiencia escénica participativa.