Kiev recomienda a sus ciudadanos no viajar a Hungría tras el "secuestro" de siete ucranianos en Budapest

El Gobierno de Ucrania ha recomendado este viernes a sus ciudadanos no viajar a Hungría tras los últimos incidentes, entre ellos el supuesto secuestro de siete empleados de un banco ucraniano, en el marco de las tensiones por el bloqueo de Kiev del suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido un comunicado a la luz de estos acontecimientos y ha pedido a los ciudadanos ucranianos que "se abstengan de viajar a Hungría debido a la posibilidad de garantizar su seguridad ente las acciones arbitrarias de las autoridades húngaras".

Asimismo, ha instado a priorizar otras rutas que no atraviesen territorio húngaro y ha alertado tanto a sus empresas como a las europeas de las "amenazas de robo arbitrario" que emanan de Hungría. "Recomendamos tener en cuenta estos riesgos en el contexto de cualquier actividad comercial en este país", ha apuntado.

Las recomendaciones de Kiev llegan después de que el ministro de Exteriores, Andri Sibiga, denunciara que las autoridades húngaras "robaron dinero" y tomaron como "rehenes" a siete empleados de una sucursal del banco Oschadbank.

La "retención injustificada" de estos siete ciudadanos ucranianos se produjo cuando "transportaban divisas y metales bancarios entre el Raiffeisen Bank Austria y Oschadbank", según explicó Sibiga, quien exigió la inmediata liberación de estas personas. "El valor de los objetos en los vehículos robados ascendía a 40 millones de dólares estadounidenses, 35 millones de euros y 9 kilos de oro", alertó.

La siempre difícil situación entre Kiev y Budapest a razón de la postura de éste en la guerra de Ucrania se ha enturbiado aún más en las últimas semanas, después de que las autoridades ucranianas hayan estado bloqueando el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, principal vía de suministro para Hungría y Eslovaquia, que denuncian que su seguridad energética está en riesgo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha remarcado que el suministro se ha tenido que detener debido a que uno de los últimos ataques de las fuerzas rusas ha dañado las instalaciones, en el marco de la campaña de Moscú contra las fuentes de energía ucranianas durante el invierno.

Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha advertido de que su país bloqueará cualquier iniciativa, ayuda, o fondos, europeos para Ucrania hasta que no se restaure el suministro.