Ernesto Valverde: "Todo el mundo tiene ganas de revancha ante el Barça, porque no suele tener miramientos"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, expresó este viernes que su sensación es que "todo el mundo tiene ganas de revancha ante el FC Barcelona, porque no suele tener miramientos con los rivales", aunque el partido de este sábado (21.00) contra los azulgranas como "una buena oportunidad a pesar de la decepción de esta semana de no llegar a la final" de la Copa del Rey Mapfre.

"Tengo la sensación de que todo el mundo tiene ganas de revancha contra el Barcelona, porque no suele tener miramientos con los rivales. Es difícil, porque si te ganan con resultados abultados es por algo. Y es porque son el actual campeón, el mejor equipo de la temporada hasta ahora y el candidato a volver a ganar la Liga. Eso significa algo", señaló el técnico en la rueda de prensa previa a la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

Valverde elogió la "forma de jugar muy clara" de los 'culers', la cual "marca prácticamente la forma de jugar" del equipo rival. "Arriesgan mucho, tienen la línea muy arriba y tienes que saber solventar esa línea, y luego tienen un caudal ofensivo. Tienes que estar atento a todo, a la parte defensiva, porque si no defiendes bien no tienes nada que hacer, y luego tienes que ser muy certero en las posibilidades que tengas, porque conceden algunas opciones pero no es tan sencillo materializar", analizó.

"Ellos tienen más objetivos, la Liga, la Champions, están eliminados de la Copa igual que nosotros, pero han tenido un día más de margen. Todos tenemos nuestros problemas. El otro día perdieron dos jugadores por lesión. También vienen de la lesión de Frenkie de Jong. Durante la temporada les pasa al resto de los equipos porque el calendario aprieta y es duro", valoró las ausencias en el Barça.

Y reivindicó la versión del Athletic en partidos de envergadura. "Aquí han venido equipos también fuertes. Ha venido el Madrid y también tuvimos un partido difícil con ellos. Pero hemos jugado con el Arsenal, el PSG, el Atlético. Hemos jugado partidos duros y ha sido un impulso anímico. Mañana tenemos que buscar eso, es una buena oportunidad para nosotros a pesar de la decepción de esta semana de no llegar a la final de Copa", señaló.

"Es una oportunidad para poder rehacernos, poder encontrarnos bien en el campo, poder darnos una satisfacción dentro de la dificultad que tiene, y sabiendo cómo se las gasta el Barcelona, porque lo hemos visto en los otros dos partidos que hemos tenido, tenemos que aprender también un poco de eso", agregó.

Para Valverde "es difícil elegir entre Lamine (Yamal), Pedri, Rafinha o Fermín (López), un jugador que les aporta muchísimo", como el jugador clave de los de Hansi Flick. "Hay muchos para elegir. Ahora mismo Lamine está en un momento de forma extraordinaria, pero no podría elegir", indicó.

"Necesitamos meter más goles y tener más situaciones de gol, y eso también exige que nuestra defensa arriesgue. Somos un equipo que siempre hemos mantenido nuestra portería a cero durante bastante tiempo, y este año nos está costando. También tenemos que buscar soluciones, la competencia es la que es y en la competencia entran muchos jugadores. Yo tengo que elegir lo que creo que es mejor para el equipo", comentó sobre las opciones en el lateral derecho con hasta tres futbolistas.

Los rojiblancos cayeron eliminados el miércoles en semifinales de la Copa del Rey Mapfre ante la Real Sociedad y ahora, en "lo anímico, siempre necesitas partidos para poder rehacerte". "En lo físico, tenemos algún jugador tocado, como el caso de (Aitor) Paredes, que no va a poder estar. Arriesgamos mucho con Galarreta, a ver cómo se encuentra y cómo se recuperan otros jugadores del esfuerzo", avanzó.

"Hay momentos en los que hemos estado más frescos en la temporada, el otro día no hicimos un buen partido, ellos estuvieron mejor, pero tenemos que saber que también influye en lo anímico que llevamos cinco partidos en Liga sumando, son 11 puntos de 15 en un momento muy comprometido de la temporada", añadió.

Porque el conjunto bilbaíno tenía "ilusión por pasar, porque el premio era muy jugoso". "Es una decepción, lo entendemos y para nosotros también lo es. Pero hay que aceptar los méritos del rival y tenemos que continuar. Siempre ha sido así", advirtió.

Aunque espera a San Mamés "como siempre, dispuesto a vivir un buen partido". "Lo que tenemos que hacer es dar nosotros para que ellos estén con el equipo. Todavía tenemos cosas que hacer en Liga. Obviamente, cualquier eliminación de cualquier competición siempre es una decepción, nos encanta llegar a las finales y poder ganarlas. Hemos ganado una hace poco, pero otras hemos perdido. Es lo que tiene el fútbol", reflexionó.

Además, avanzó que Nico Williams, ausente las últimas tres semanas por una pubalgia, "está trabajando fuerte". "Todavía no está con nosotros y vamos a ver, no podría decirlo. Anteriormente hemos estado mucho tiempo con Nico, no al cien por cien y eso nosotros no nos lo podemos permitir. Es difícil perder un jugador como Nico, nosotros no podemos tener a un jugador, aunque sea Nico, que esté a medio gas, lo necesitamos a tope y esperamos que después de todo esto vuelva a tope", deseó.

Finalmente, Valverde confesó que no suele estar pendiente de las críticas. "En el fútbol solo vale ganar y los entrenadores estamos aquí para que nuestro equipo gane. Entonces, cuando no ganas, siempre hay críticas. Eso ya está asumido desde siempre", concluyó.