EEUU declara nuevas sanciones contra las autoridades ruandesas por apoyar al M23 en el conflicto del este de RDC

El Departamento de Estado de EEUU ha declarado este viernes una nueva serie de sanciones dirigidas contra las autoridades ruandesas, a las que ha vuelto a acusar de prestar apoyo logístico y humano a las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) en el conflicto con el Ejército de República Democrática del Congo (RDC) que lleva años asolando el este del país.

El pasado lunes, EEUU anunció que iba a sancionar a altos cargos del Ejército de Ruanda y a las propias Fuerzas Armadas por el mismo motivo. En esta ocasión, el Departamento de Estado apunta que las nuevas sanciones van dirigidas a altos cargos del Gobierno sin especificar sus identidades.

Todos ellos, añade el departamento dirigido por Marco Rubio, "están fomentando la violencia y socavando la estabilidad de toda la Región de los Grandes Lagos" con su respaldo al M23. Ruanda ha rechazado constantemente que esté prestando auxilio al M23 y señala por contra al Gobierno congoleño como responsable de financiar a milicias locales para desestabilizar a las autoridades ruandesas.

En el mismo comunicado, el Gobierno de EEUU espera que tanto RDC como Ruanda "cumplan plenamente" con los compromisos adoptados en diciembre del año pasado en Washington; un acuerdo firmado entre los dirigentes de ambos países, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, que no ha tenido ningún tipo de traducción sobre el terreno.

"Solo entonces se materializará el inmenso potencial económico de la región de los Grandes Lagos. Las personas consideradas responsables, cómplices o implicadas directa o indirectamente en socavar o impedir una paz sostenible en la región se enfrentarán a las consecuencias", concluye el comunicado.

