EEUU autoriza a India a comprar petróleo ruso durante un mes por el conflicto en el golfo Pérsico

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos no brindará ingresos significativos al Ejecutivo ruso, al tiempo que resaltó el interés de Washington en que India incremente sus adquisiciones de crudo estadounidense. La noticia principal la constituye la aprobación, por parte del Departamento del Tesoro, de una autorización que permite a India comprar petróleo ruso durante 30 días, en el contexto de la crisis energética causada por las tensiones en el golfo Pérsico, originadas tras el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz a raíz de la reciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Según informó el medio, esta licencia, emitida este jueves, concede a India la posibilidad de abastecerse de crudo ruso pese a las restricciones internacionales y en medio del conflicto que afecta a la región. De acuerdo con el reporte, la norma cubre únicamente transacciones relacionadas con la venta de productos rusos embarcados antes de la fecha de emisión de la licencia —5 de marzo—, y establece como requisito que el destino sea India y que la compra la realice una refinería india. La medida finaliza el 4 de abril, según detalló el Departamento del Tesoro.

Tal como publicó la fuente, la intervención estadounidense llega tras los ataques realizados el pasado sábado por Estados Unidos e Israel sobre objetivos iraníes, ante lo cual Irán respondió con el cierre parcial del estrecho de Ormuz, una vía marítima por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo. Este bloqueo genera efectos inmediatos en los mercados energéticos globales y amenaza con agudizar la escasez de combustible en numerosos países, entre ellos India, uno de los mayores importadores del mundo.

Según consignó el medio, la administración estadounidense justificó la medida como un mecanismo temporal para mitigar el impacto del bloqueo iraní en el precio del petróleo y garantizar que el suministro global de crudo no experimente una disrupción mayor. El secretario del Tesoro destacó en sus plataformas sociales: "India es un socio esencial de Estados Unidos, y esperamos que Nueva Delhi aumente sus compras de petróleo estadounidense. Esta medida provisional aliviará la presión causada por el intento de Irán de tomar como rehén la energía mundial".

El medio detalló que la exención representa una excepción puntual a la política estadounidense de presión sobre Rusia, vigente desde el inicio del conflicto en Ucrania. Durante los meses previos, la Casa Blanca impuso aranceles sobre productos indios con el objetivo de persuadir al gobierno del primer ministro Narendra Modi para que reduzca su dependencia energética de Rusia, operando al mismo tiempo una estrategia de presión económica sobre el presidente ruso, Vladimir Putin.

La crisis energética actual, desencadenada por la hostilidad en Oriente Medio, ha elevado la relevancia de las rutas de tránsito petrolero y expuesto la vulnerabilidad de los principales países consumidores frente a alteraciones en el flujo de recursos clave. El medio explicó que el Departamento del Tesoro estima que la licencia permitirá que el crudo ruso siga circulando en los mercados internacionales, pero bajo condiciones que limitan el beneficio económico para Moscú.

La exención concedida se inscribe en un conjunto de medidas adoptadas por Washington para estabilizar el mercado energético y prevenir subidas abruptas del precio del petróleo. El medio subrayó que la administración estadounidense vinculó este permiso a la expectativa de fortalecer los lazos energéticos con India, impulsando a su vez las exportaciones de petróleo estadounidense hacia ese país asiático.

Según publicó el medio, la actual política energética de la administración Trump fue motivo de mención por parte del secretario del Tesoro, quien hizo referencia a los máximos históricos en los niveles de producción de petróleo y gas en Estados Unidos. Para la Casa Blanca, este contexto de abundancia energética interna habilita mayor flexibilidad en la gestión de crisis internacionales relacionadas con el sector.

El panorama en el golfo Pérsico continúa caracterizándose por la volatilidad. El bloqueo iraní al estrecho de Ormuz amenaza la regularidad de los envíos de petróleo y presiona a los principales actores internacionales a buscar soluciones alternativas. Como concluyó el reporte, la exención a favor de India constituye parte de los esfuerzos para contener los efectos inmediatos de la crisis, al tiempo que busca avanzar otros intereses estratégicos de Estados Unidos en la región y en su relación bilateral con Nueva Delhi.