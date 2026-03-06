Detenidos el capitán y el encargado de máquinas del barco que naufragó en Indonesia con una familia valenciana

La Fiscalía del Distrito de Manggari Oeste en Indonesia informó que el capitán del barco KM Putri Sakinah, de 56 años, y el responsable de máquinas, de 23 años, permanecieron bajo investigación desde enero y actualmente se encuentran detenidos en relación con el naufragio que costó la vida a cuatro integrantes de una familia española. Ambos enfrentan cargos que podrían conllevar hasta cinco años de prisión, según fuentes judiciales citadas por medios locales y la agencia Europa Press.

De acuerdo con el medio digital indonesio Detik, las autoridades iniciaron la investigación sobre estos dos miembros de la tripulación poco después del siniestro ocurrido el 26 de diciembre en las aguas de Labuan Bajo, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La información recogida por Europa Press también indica que la policía indonesia notificó formalmente a los familiares de las víctimas acerca de las detenciones.

El naufragio sucedió cuando la embarcación, construida en madera, cubría la ruta entre la isla de Komodo y la isla de Padar. En el momento del accidente, la pareja española formada por Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y Andrea Ortuño, se encontraba a bordo junto a varios de sus hijos menores de edad. El hecho provocó la movilización de equipos de rescate y la posterior investigación, que buscó determinar las causas y responsables del hundimiento.

Entre las personas rescatadas del suceso figuraban Andrea Ortuño y una de sus hijas, así como varios miembros de la tripulación local y un guía turístico indonesio. Según detalló Detik, siete personas lograron sobrevivir al accidente. Sin embargo, en los días siguientes se localizaron los cuerpos sin vida de Fernando Martín, de 44 años; de su hijo Mateo, de 9 años, nacido de una relación anterior; y de Lía, de 12 años, hija de Andrea Ortuño de un matrimonio anterior. Los restos de Quique, de 10 años, hijo de Andrea con una expareja, siguen sin aparecer pese a las tareas de búsqueda.

La Fiscalía del Distrito de Manggari Oeste, a través de su jefe de Inteligencia, Pradewa Artha, aseguró que la investigación abierta se enfoca en dilucidar la responsabilidad penal tanto del capitán como del encargado de máquinas. Europa Press informó que las familias de los fallecidos permanecen en contacto con las autoridades judiciales y policiales de Indonesia para conocer el avance del proceso judicial abierto tras la tragedia.

El naufragio del KM Putri Sakinah generó un fuerte impacto tanto en España como en la comunidad local de Labuan Bajo, donde se produjo el hecho. Detik publicó que desde el accidente, las autoridades incrementaron los controles de seguridad en las rutas marítimas frecuentadas por turistas internacionales. Los familiares de las víctimas, junto con su representación legal, han solicitado a las autoridades indonesias que el proceso judicial permita aclarar las circunstancias del naufragio y depurar responsabilidades.

Europa Press resaltó que la tripulación había permitido la salida del barco pese a las condiciones meteorológicas dificultosas señaladas por los reportes internos del puerto, extremo aún bajo investigación judicial. Detik, por su parte, citó a funcionarios de la fiscalía que atribuyen relevancia a las decisiones tomadas en la planificación y ejecución del viaje.

La investigación continúa centrada en esclarecer por qué la embarcación partió con pasajeros en un contexto de condiciones marítimas adversas y si se produjeron fallos o negligencias en la gestión de la emergencia. Tanto Detik como Europa Press detallaron que la Fiscalía maneja distintos escenarios para definir las responsabilidades individuales y colectivas de la tripulación.

La noticia mantiene la atención tanto en Indonesia como en España, especialmente en Valencia, donde Fernando Martín y su familia contaban con reconocimiento dentro del ámbito deportivo local. La evolución del proceso judicial y las declaraciones de los arrestados serán clave en los próximos meses para determinar la resolución de los cargos que enfrentan, según adelantó el medio digital Detik.