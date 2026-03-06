Crónica del Kosner Baskonia - Paris Basketball, 81-97

Durante el segundo cuarto, Paris Basketball logró un parcial de 3-19 en apenas cinco minutos, lo que desplazó de forma definitiva al Kosner Baskonia del partido y amplió la diferencia a favor del conjunto francés hasta dejarla en 37-58 al llegar al descanso. Según publicó el medio que cubrió el encuentro, esta desconexión defensiva reflejó una de las peores actuaciones de la escuadra vasca en la actual Euroliga, comprometiendo casi por completo sus posibilidades de alcanzar los puestos de clasificación para la siguiente ronda.

Tal como reportó la crónica difundida, el partido disputado en el Fernando Buesa Arena correspondió a la jornada 30 de la competición y finalizó con una victoria del Paris Basketball por 81-97. El equipo dirigido por Paolo Galbiati, que hace menos de dos semanas había sorprendido al conquistar la Copa del Rey, sumó su quinta derrota consecutiva en Euroliga y se mantuvo con solo 9 triunfos, mientras que el conjunto francés celebró su tercer éxito seguido al elevarse a 11 partidos ganados, consolidando su mejor momento en el torneo.

El enfrentamiento comenzó con una sucesión de tiros de tres puntos, pero la eficacia la tuvo el Paris Basketball. La defensa del Baskonia mostró dificultades, sin lograr frenar el ataque rival. Markquis Nowell fue uno de los pocos que aportó desde el perímetro, aunque la respuesta colectiva terminó ausente. El punto de quiebre se produjo en la primera mitad, especialmente en esos cinco minutos del segundo cuarto donde el parcial favorable a los visitantes desdibujó las opciones locales.

La formación de Vitoria quedó rezagada de la lucha por los puestos que permiten soñar con los cruces por el título, según consignó el medio que relató el desarrollo del partido. En la segunda mitad, el Baskonia intentó reponerse. Mamadi Diakité junto a Eugene Omoruyi aportaron puntos y energía, pero la diferencia acumulada resultó demasiado amplia para una remontada real.

En el tercer cuarto, ambos equipos mantuvieron el intercambio de canastas, pero la distancia se mantuvo, alcanzando un máximo de 26 puntos de ventaja para el Paris Basketball en el marcador de 41-67, de acuerdo con la cobertura periodística original. Solamente en el último parcial, el conjunto vasco logró reducir la diferencia y ajustar el resultado, aunque sin poner en riesgo la victoria visitante.

Entre los nombres destacados de la noche figuraron Nadir Hifi, con 21 puntos; Justin Robinson, quien aportó 19; y Jared Rhoden, sumando 16 tantos para el Paris Basketball. Del lado del Baskonia, Omoruyi terminó con 17 puntos, Frisch y Luwawu-Cabarrot anotaron 13 cada uno, mientras que Simmons contribuyó con 12, según detalló la fuente informativa.

El medio que cubrió el partido destacó que Francesco Tabellini motivó al equipo parisino en el último cuarto para conservar la diferencia, asegurando así el resultado definitivo. La derrota dejó al Baskonia cercano a posiciones desfavorables de la tabla, planteando un final de temporada complicado dada la proximidad matemática de su eliminación para el ‘Top 10’ de la clasificación.

Las estadísticas parciales del partido registraron una ligera superioridad visitante desde el inicio, con parciales de 20-24, 17-34, 23-26 y un cierre de 21-13. El quinteto inicial de los locales incluyó a Simmons, Forrest, Radzevicius, Omoruyi y Diakité, mientras que por el lado visitante salieron Robinson, Herrera, Rhoden, Cavaliere y Dokossi. El juego fue arbitrado por Pukl, Vilius y Koljensic, sin registrar expulsiones.

El ambiente en el Buesa Arena reflejó la frustración de la afición ante la falta de consistencia defensiva y la ausencia de reacción, especialmente después de las expectativas creadas tras el reciente triunfo copero. Según publicó el medio de comunicación, la racha negativa del Baskonia genera inquietud respecto a sus posibilidades en las ocho jornadas restantes de la Euroliga.

La derrota ante el conjunto francés profundizó la crisis de resultados para los de Vitoria, quienes ven cómo su temporada europea se aleja de sus objetivos iniciales, según la información publicada por la fuente que cubrió el partido. El Paris Basketball, por su parte, mantiene su buena dinámica y mira hacia la fase final de la competición con expectativas reforzadas tras una actuación colectiva destacada.