Costa y Von der Leyen abordarán el lunes con líderes de Oriente Próximo la inestabilidad en la región

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abordarán el próximo lunes con líderes de Oriente Próximo la inestabilidad en la región tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, en una reunión que mantendrán por videoconferencia.

El objetivo es discutir sobre la "rápida evolución" de la situación de seguridad en la región, según ha informado una portavoz del equipo de Costa que, sin embargo, no ha aclarado qué países de Oriente Próximo estarán representados.

"Este intercambio brindará la oportunidad de escuchar las evaluaciones de los líderes sobre la situación y de debatir sobre el apoyo adicional de la UE y sus Estados miembro a los países de la región, así como sobre las maneras de poner fin al conflicto actual", ha detallado la portavoz del presidente del Consejo Europeo.

En la reunión telemática, la Unión Europea estará representada por Costa y Von der Leyen y no está prevista la participación de los jefes de Estado y de Gobierno del bloque.

El encuentro se producirá después de que este jueves los ministros de Exteriores de los 27 Estados miembro de la UE y de los seis pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) emitieran un comunicado conjunto condenando los "injustificables ataques" de Irán contra infraestructuras civiles y petroleras de países como Arabia Saudí, o Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

En el escrito también instaron a "emprender esfuerzos diplomáticos conjuntos" para lograr "una solución duradera" que impida que Teherán adquiera armas nucleares y ponga fin a la producción y proliferación de misiles balísticos, aunque no mencionaron los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

EuropaPress

