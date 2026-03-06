BMW logró en 2025 ser el mayor exportador de coches por valor en EEUU con casi 200.000 unidades

Las exportaciones de vehículos desde la planta de Spartanburg han llegado a cerca de 120 países, representando aproximadamente la mitad del total producido, según datos del Departamento de Comercio estadounidense. Este alcance internacional se atribuye a la planta de BMW en Carolina del Sur, que desempeña un papel central en la estrategia global de la compañía. Durante 2025, el Grupo BMW se consolidó de nuevo como el fabricante de automóviles con mayor volumen de exportaciones por valor en Estados Unidos, un logro que reafirma su relevancia industrial y el impacto de sus operaciones en la economía norteamericana.

De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Comercio y citada por BMW, la planta de Spartanburg exportó cerca de 200.000 vehículos de la gama BMW X durante el último año. El valor de estas exportaciones se estima en aproximadamente 9.000 millones de dólares (7.770 millones de euros), lo que posiciona a BMW en el primer lugar entre los exportadores de vehículos por valor desde territorio estadounidense. La compañía explicó que, en 2025, la producción en Spartanburg alcanzó las 412.799 unidades, convirtiéndose en el tercer mayor volumen anual de fabricación desde la puesta en marcha de la factoría, que opera desde hace 32 años.

Tal como reportó el medio, la mitad de la producción de esta planta se dirige a mercados internacionales, consolidando la presencia global de la marca y el reconocimiento de la factoría como la mayor planta de producción del Grupo BMW a escala mundial. Desde 2014, la compañía ha distribuido cerca de tres millones de vehículos fabricados en Estados Unidos, acumulando un valor total de exportaciones que supera los 113.000 millones de dólares. BMW detalló que este desempeño ha asegurado la primera posición en las exportaciones por valor durante más de una década.

El presidente y director ejecutivo de BMW Manufacturing en Spartanburg, Robert Engelhorn, declaró: "La planta de Spartanburg se enorgullece de ser el mayor exportador de automóviles por valor en Estados Unidos, una distinción que subraya nuestro compromiso tanto con el Estado de Carolina del Sur como con la fortaleza económica del país", tal como consignó el medio informativo. Engelhorn destacó el impacto económico local y nacional del centro de producción, que aporta empleos directos a más de 11.000 personas y mantiene una participación activa en la red global de fabricación del grupo.

Por su parte, Milan Nedeljkovic, miembro del consejo de administración de BMW responsable de Producción, señaló la importancia de las condiciones favorables para el comercio internacional, afirmando que "el libre comercio y los mercados abiertos permiten el crecimiento y la prosperidad". Nedeljkovic también remarcó el rol estratégico que desempeñan las redes regionales de proveedores en el funcionamiento eficiente de la producción y la competitividad global de BMW.

La planta de Spartanburg ensambla más de 1.500 vehículos al día, lo que la convierte en un pilar fundamental para el abastecimiento de la red internacional de ventas de la compañía. BMW detalló que la flexibilidad y la capacidad tecnológica de este centro de producción han permitido una respuesta efectiva a la demanda en los principales mercados de exportación, manteniendo una oferta constante hacia Europa, Asia, América Latina y otras regiones.

Según publicó el medio, la constancia en el liderazgo de exportaciones por valor responde a una estrategia continuada de inversión en infraestructuras, tecnología de producción y formación del personal. La compañía enfatizó que la colaboración con proveedores locales y regionales fortalece la integración de la planta con el entorno económico estadounidense, al mismo tiempo que refuerza su competitividad en el contexto internacional.

El medio explicó que BMW ha mantenido una política de ampliación y modernización de la planta, lo que ha contribuido directamente al crecimiento de la capacidad productiva y a la creación de empleos. El compromiso expresado por la dirección de la compañía apunta a sostener el aporte industrial de la fábrica de Spartanburg en el futuro, consolidando la posición de BMW como un actor relevante en la economía y el comercio exterior de Estados Unidos.