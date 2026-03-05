Unos 3.000 españoles ya han sido repatriados desde Oriente Medioedio

Madrid, 5 mar (EFE).- Aproximadamente 3.000 españoles han sido ya repatriados desde Oriente Medio, informó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que garantizó "el objetivo es repatriar hasta el último español que así lo desee", ante el conflicto abierto en la región.

Fuentes del ministerio explicaron que siguen en marcha operaciones de evacuación con todas las posibilidades, tanto terrestres como aéreas, y que hay previstos vuelos desde Dubai (Emiratos Árabes Unidos) hacia España y también un avión militar desde Mascate (Omán) hacia la base de Torrejón de Ardoz (Madrid).

A esos vuelos hay que sumar los comerciales y Asuntos Exteriores señala que está en contacto con las compañías aéreas para garantizar que los españoles que ya tenían un billete puedan seguir utilizándolo.

Los españoles en Oriente Medio, entre residentes, turistas y los que se habían desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000, según cálculos oficiales. EFE

Entre los repatriados están todos los españoles que han solicitado ser evacuados de Irán.

En una primera fase cruzaron la frontera hacia Azerbaiyán y este jueves despegaron de Bakú hacia Estambul. Desde esa ciudad regresarán a España a lo largo del día en dos vuelos, uno con destino Madrid y otro Barcelona.

Además, llegaron a España 172 personas desde Omán en un avión del Ejército del Aire. La inmensa mayoría, detalla Asuntos Exteriores, son ciudadanos españoles pero había también nacionales de la Unión Europea y de América Latina y un ciudadano de Vietnam.

El ministerio recuerda a los españoles que permanecen en la región la importancia de mantener el contacto con embajadas y consulados así como de utilizar los teléfonos de emergencia consular difundidos en las páginas web oficiales y en redes sociales.

Las evacuaciones dependen de las condiciones de seguridad y de la apertura de los espacios aéreos, destaca el ministerio, que explica que España se está coordinando con otros países europeos para garantizar que puedan salir de la región todos los españoles que lo soliciten.