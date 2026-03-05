Tamar Novas, sobre las reivindicaciones en los Goya: "Me parece a veces más peligroso no pronunciarse que pronunciarse"

Según Tamar Novas, la preocupación central de la nueva película “Caminando con el diablo” gira en torno a la violencia y la pérdida de la inocencia, elementos que se vinculan directamente con la situación actual tanto a nivel social como político. El actor, que recibió una nominación en la última edición de los premios Goya, abordó cómo la obra dirigida por Rubén Pérez Barrena explora los aspectos más oscuros del ser humano en un contexto que exige honestidad en el tratamiento de la realidad. Novas recalcó la importancia de que la ficción funcione como un espejo de la contemporaneidad, sirviendo no solo para exponer hechos sino también para impulsar una reflexión colectiva sobre cuestiones sensibles presentes en la vida cotidiana, según detalló Europa Press.

Durante la entrevista con Europa Press tras la ceremonia de los Goya, Novas opinó sobre el rol de los artistas en el debate público. El actor indicó que no considera que deba existir una exigencia general a actores y directores para que se posicionen sobre temas de actualidad, expresando: “Sinceramente creo que va en la persona, en el momento y en el contexto. Yo creo que no debe haber una generalización de la necesidad o de la obligación de pronunciarse, para nada”. Sin embargo, Novas también subrayó: “Me parece a veces más peligroso no pronunciarse que pronunciarse”, aunque aclaró que respeta la decisión de quienes optan por el silencio ante determinados temas. Estas declaraciones se produjeron a raíz del enfoque reivindicativo que marcó la pasada gala de los Goya y del debate sobre la utilización del alcance mediático de los artistas para abordar asuntos críticos.

En cuanto al argumento de “Caminando con el diablo”, el filme dirigido por Pérez Barrena se centra en la historia de una pareja que enfrenta la desaparición de su hijo. Novas señaló que el relato no solo se detiene en la pérdida personal, sino que profundiza en la pérdida de inocencia y el surgimiento de los impulsos más destructivos del ser humano. “Trabaja con la esencia de lo que es la violencia y la pérdida, no solo la pérdida de un ser importante, un motivo para vivir, sino la pérdida de la inocencia”, explicó el actor. Novas agregó que la obra plantea preguntas sobre los límites de la monstruosidad humana, mostrando una vertiente instintiva, vengativa y violenta que, a su juicio, aparece tanto a nivel individual como en el ámbito de quienes detentan el poder. “Esta película es un ejercicio de exploración de toda esa violencia que yo creo que está muy presente en el día a día, en los seres que nos gobiernan, que deciden además con una sofisticación y una parte despiadada que matar es una buena solución a sus problemas”, sostuvo el actor según reportó Europa Press.

El director Rubén Pérez Barrena explicó que la intención de la película fue tratar la violencia de una forma “muy incómoda” y “muy real”, evitando cualquier tipo de embellecimiento o visión poética sobre un fenómeno que, según él, no se presta a ese tipo de tratamiento. Pérez Barrena indicó a Europa Press que la abundancia de imágenes violentas en la actualidad, fruto de guerras y genocidios, ha generado una cierta habituación en el público, que consume esas imágenes de forma casi automática. “Con tanta violencia que tenemos alrededor por desgracia, tanta guerra, tanto genocidio, nos hemos acostumbrado a ver imágenes y las consumimos de una manera muy orgánica, casi no nos afectan”, detalló el cineasta. La propuesta de “Caminando con el diablo” busca precisamente provocar una reacción diferente en los espectadores para que el visionado no pase desapercibido o se consuma sin efecto. “La idea de la película era también eso, que cuando estés sentado en la butaca viendo la película te remueva”, indicó el director sobre el propósito de la obra.

Pérez Barrena expuso además que, a pesar de la presencia de sucesos violentos en la trama, la historia transmite un mensaje contrario a la lógica de la violencia como vía de resolución de conflictos. “Para mí es una historia de no a la violencia”, insistió el realizador, quien afirmó que la violencia solamente genera más violencia y no conduce a ninguna solución real, según consignó Europa Press.

Marina Salas, quien coprotagoniza la cinta, compartió su perspectiva sobre el tratamiento de asuntos delicados en la ficción. Durante la conversación con Europa Press, la actriz admitió que siente temor al abordar temáticas de tanta sensibilidad, pero defendió el lugar de libertad creativa que habilita el cine. “Hay que ser libre para retratar el mundo y para contarlo”, manifestó la intérprete, remarcando que el propósito del trabajo artístico no consiste en aleccionar al público ni en ofrecer lecciones morales, sino en actuar como un canal que permite relatar realidades diversas. Salas subrayó que no es posible limitarse a mostrar únicamente los aspectos agradables, y señaló que mostrar la maldad, la violencia o la crueldad del ser humano puede aportar una mayor conciencia social. “Eso puede darnos más herramientas para poderla afrontar”, puntualizó la actriz, según recogió Europa Press.

“Caminando con el diablo” se estrena en cines este viernes 6 de marzo como el primer largometraje de Rubén Pérez Barrena, tomando como eje central una historia familiar atravesada por una tragedia. Tal como informó Europa Press, la película desarrolla una narrativa que intenta reflejar la gravedad de la violencia cotidiana e invita al público a una reflexión sobre la forma en que la sociedad enfrenta este tipo de situaciones tanto desde la mirada personal como colectiva. Además, la producción supone una apuesta por una representación honesta de los hechos, evitando la idealización y mostrando la crudeza de los acontecimientos que afectan a las personas en su vida diaria.