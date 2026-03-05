Laura Matamoros pone en 'pausa' su guerra con Carlo Costanzia para celebrar su 33 cumpleaños con una conocida top model

En medio de tensiones familiares y tras semanas marcadas por desacuerdos con Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, Laura Matamoros optó por relegar a un segundo plano las discusiones para centrarse en la celebración de su cumpleaños número 33 junto a la modelo Esther Cañadas. Según consignó el medio ¡Hola!, la influencer organizó una reunión en su domicilio en las afueras de Madrid, a la que acudieron amigos cercanos y familiares, dejando ver a través de sus redes sociales diversos momentos del evento. Esta doble celebración incluyó a Esther Cañadas, quien cumplió 49 años el pasado 1 de marzo.

De acuerdo con ¡Hola!, los días previos al festejo estuvieron marcados por la exposición pública del enfrentamiento entre Matamoros y Costanzia, así como por un intercambio de declaraciones públicas con Alejandra Rubio. Tras acudir a su compromiso laboral en el plató de 'Espejo Público', Laura reveló que, pese a la importancia de la fecha, su tía Mar Flores no le había hecho una felicitación formal. No obstante, la influencer reconoció que tuvo una conversación privada reciente con Flores, sugiriendo que la modelo le había mostrado su respaldo en el contexto de la disputa familiar que mantiene con Carlo Costanzia.

Laura Matamoros, tras cumplir con su agenda profesional, se desplazó a una pastelería para adquirir una tarta y, posteriormente, visitó un local especializado en artículos para fiestas, donde adquirió globos de gran tamaño con mensajes celebratorios, entre ellos uno que llevaba inscrito “felicidades Esther”. Según detalló ¡Hola!, la hija de Kiko Matamoros se mostró animada durante los preparativos, dejando ver una actitud enfocada en el disfrute de la ocasión y en compartir con sus seres queridos, al margen de los conflictos familiares recientes.

La reunión, celebrada al atardecer en la residencia de Matamoros, incluyó a sus dos hijos, Matías y Benji Jr., fruto de su relación con Benji Aparicio. Durante el evento, Laura compartió a través de redes sociales varias imágenes y momentos significativos, como el instante en el que, junto a Esther Cañadas, apagó las velas del pastel, gesto que simbolizó la complicidad y la estrecha relación entre ambas. “Piscies birthday. Muy agradecida de tener a mis amigos, y mucho más de seguir soplando juntas @esthercanadasofficial Love u un montón”, publicó la influencer en una de sus historias, acompañando un carrusel de imágenes del festejo, según reportó ¡Hola!.

En su cobertura, ¡Hola! subrayó que Laura Matamoros decidió priorizar su entorno más próximo durante este cumpleaños, manteniendo al margen a quienes en las últimas semanas han sido protagonistas de sus disputas a través de los medios. La ausencia de mensajes públicos de parte de figuras familiares como Mar Flores o la pareja formada por Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se vio contrastada por las muestras de apoyo de su grupo de amigos.

El evento, además de destacar la amistad entre Laura Matamoros y Esther Cañadas, permitió a la influencer compartir con sus hijos y rodearse de personas allegadas. Según destacó ¡Hola!, el enfoque de Matamoros se dirigió a valorar el respaldo recibido, tanto en el ámbito privado como en el público, durante una etapa marcada por desencuentros familiares y exposición mediática.

Aunque la influencer había manifestado en días previos que “el que debería temer algo sería él” en relación a Carlo Costanzia, en el contexto del cumpleaños optó por proyectar una imagen de conciliación y agradecimiento. Durante la jornada del 4 de marzo, priorizó actividades que pusieran en primer plano la convivencia con amigos, la familia y la celebración conjunta con Esther Cañadas.

El medio ¡Hola! concluyó describiendo una celebración marcada por la cercanía y la importancia de los vínculos personales para Laura Matamoros en medio de un periodo mediatizado por las disputas familiares. La jornada dejó registro visual en las redes sociales de la influencer, dando así testimonio del ambiente distendido y de las amistades que han cobrado relevancia durante la reciente etapa.