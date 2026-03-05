La RFET presenta una nueva era con 'Generali' para que siga "creciendo la importantísima pirámide del tenis"

La Real Federación Española de Tenis (RFET) presentó este jueves a 'Generali' como nuevo patrocinador del organismo, como principal de la selección masculina y también para ayudar que siga "creciendo" a la "importantísima" pirámide nacional que lanzó desde hace unos años el organismo.

En un acto celebrado en el Club de Tenis Internacional de Majadahonda (Madrid) y con los trofeos de la seis Copa Davis y las cinco Copa Federación como testigos, la RFET, abrió "una nueva era" con la presentación de este nuevo patrocinador por los próximos tres años, que dará nombre a la selección masculina y también a 'La Pirámide by Generali', el ecosistema de competiciones federativo que incluye más de 2.300, 220 eventos internacionales, y 85.000 jugadores desde categorías juveniles hasta profesionales dentro de España.

"Es un día importante para la RFET. Doy la bienvenida a 'Generali' y es superimportante contar con estos recursos que nos permiten ayudar a los jóvenes jugadores. España ha tenido suerte, ha trabajado bien y siempre ha tenido jugadores referentes que dan una magnífica imagen del deporte español y que, a nivel internacional, es una de las mejores a través del tenis", remarcó Díaz Román.

Este considera que la pirámide de torneos que diseñó el organismo "es la mejor del mundo". "Con esta red favorecemos que puedan salir jugadores y jugadoras. Ahora estamos mal acostumbrados, pero es complicado que salgan referentes. En España siguen saliendo y el apoyo de 'Generali' es fundamental para mantener esa pirámide y que los jugadores puedan sumar puntos sin salir de casa y para poder ser profesionales", añadió.

En el acto también estuvieron los dos capitanes de las selecciones masculina y femenina, David Ferrer y Carla Suárez. "Gracias a 'Generali', que este acuerdo sea el comienzo de un gran éxito y que dure muchísimos años porque este apoyo es necesario para que siga habiendo grandes tenistas que formen parte de la historia mundial como Rafa (Nadal) y Carlos (Alcaraz), y sigamos cosechando éxitos", apuntó Ferrer.

Este no quiso olvidar la figura del "pionero" Manolo Santana y recalcó que esta pirámide de la RFET es "importantísima" porque "para ser profesional primero hay que pasar por esos torneos" y viajar para los ITF y los Challenger "es costoso económicamente". "Si no hay ayudas de becas y los padres que se sacrifican, te quedas en el camino", subrayó.

"Ahora tenemos la suerte de que a nivel nacional puedes viajar por todo el país para jugar estos torneos y que el coste menor. Quizá, jugadores que no tienen esa madurez tenística mental tan prematura, puedan ser así profesionales y por eso es importante que se invierta en deporte como ha hecho 'Generali'. La pirámide debe seguir evolucionando y creciendo", remarcó.

El de Jávea recordó que desde "bien pequeños" los tenistas deben comprender "la gestión de equipo y económica". "Cuando eres más profesional eso te hace entender y valorar el coste del dinero. El tenis, que no es sólo llegar a ser un grandísimo jugador, es un modo de vida que te ayuda en cualquier cosa que hagas, sobre todo en resiliencia", expresó.

"Jugadores como Rafa, Federer y Djokovic, los mejores de la historia, han perdido mucho más de lo que han ganado, mirad lo que hemos perdido los demás, por eso hay que tener esa fuerza para salir de la derrotas. Yo me lo he pasado bien, ha sido divertido, con momentos buenos y malos, creo que en todo lo que hagas debes buscar el lado bueno y el tenis ha sido muy importante para mí", sentenció.

Por su parte, Carla Suárez también dio la bienvenida a 'Generali' por "unirse a la familia del tenis". "Se agradece que haya empresas detrás queriendo ayudarnos. Es muy importante para la base y para poder ir sacando jugadoras nuevas", indicó.

"El tenis, al ser un deporte individual, te expones muchas veces a viajes desde muy temprano y eso te hace madurar, a saber pedir ayuda y a saber escuchar, incluso cosas que no te gustan. Los valores que el tenis enseña son muy importantes", agregó la capitana del equipo de la Billie Jean King Cup.

Carlos Escudero, CEO de Generali España, resaltó que el "tenis ocupa un lugar privilegiado en la historia deportiva de España" y que "representa valores únicos como el sacrificio, el esfuerzo, la pasión o la resiliencia". "Esa es la razón principal para que 'Generali' se abra al tenis y se una a una institución prestigiosa como la RFET que lleva años haciendo bien las cosas. Estoy seguro de que será una colaboración de mucho éxito", explicó.

Finalmente, Aitor Canibe, director General de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD), manifestó que el presidente de este organismo, José Manuel Rodríguez Uribes, le pidió que transmitiese su agradecimiento a la RFET "por el trabajo que está desarrollando, no únicamente en el deporte", y a 'Generali', "por haber confiado y apostado".

"La colaboración público-privada es la gran necesidad del modelo del deporte español. El tenis español no es un milagro, es una pirámide desde la base, es marca España y nos sentimos orgullosos. Los éxitos son trabajo e ilusión y estamos orgullosos lo que estáis haciendo en la RFET", sentenció el directivo.