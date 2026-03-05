La española Paula Badosa no pasa del debut y Bouzas avanza en Indian Wells

A pesar de haber reinado en Indian Wells en 2021 y de mantener un histórico favorable ante Yulia Putintseva, Paula Badosa no pudo avanzar más allá de su primer partido en el torneo californiano en esta edición. La catalana, que retornaba tras haberse retirado por lesión en el torneo de Dubái, quedó fuera de la competencia al caer en dos sets, 6-4 y 6-2, frente a la jugadora kazaja. Según informó el medio de comunicación original, el partido evidenció las dificultades físicas y de juego que arrastra Badosa desde hace varios meses.

La ex número dos del mundo, actualmente fuera del top 100, afrontó el inicio del certamen con incertidumbre respecto a su condición física, tras un periodo marcado por molestias crónicas en la espalda y diversas lesiones que han interrumpido recurrentemente su calendario. El medio detalló que, pese a haber tenido momentos de recuperación en el primer set —logró igualar el marcador con un 2-2 luego de ceder un break inicial—, la española cometió múltiples errores no forzados, reflejando falta de confianza y estabilidad en los puntos clave. Después de desperdiciar tres pelotas de rotura en el sexto juego, Badosa terminó perdiendo el servicio y, con ello, el set inicial, lo que supuso el inicio de una secuencia cuesta abajo en el desarrollo del encuentro.

El segundo parcial inició con un 3-0 en contra para Badosa, quien trató de resistir con una breve reacción al recuperar un break, pero la contundencia de Putintseva y la ausencia de un servicio eficaz sellaron la derrota de la española. El medio consignó que Putintseva, quien ahora avanza a la segunda ronda, supo aprovechar la fragilidad de una Badosa que no ha logrado ganar tres partidos consecutivos desde las semifinales del Abierto de Australia en 2025. La kazaja redujo la serie directa con Badosa, que hasta ese momento lideraba por cuatro victorias a una. La única derrota previa de la catalana ante Putintseva había ocurrido en Toronto en 2022, cuando Badosa debió retirarse por lesión, un episodio que recuerda la constante preocupación por su estado físico.

Mientras las dificultades de Badosa marcaron el inicio del torneo, la tenista gallega Jéssica Bouzas vivió una jornada distinta en la misma competición. De acuerdo con la información del medio, Bouzas logró avanzar a la segunda ronda tras imponerse con autoridad sobre la brasileña Beatriz Haddad Maia en un partido que finalizó 6-1, 6-7(5), 6-1. Esta victoria significa un posible punto de inflexión en la temporada de Bouzas, quien venía de una serie de resultados adversos, acentuados la semana pasada en el torneo de Mérida, México.

Bouzas arrancó su enfrentamiento con contundencia, llevándose el primer set por 6-1. Sin embargo, el camino hacia la victoria se complicó en el segundo parcial, cuando Haddad Maia elevó el nivel y llevó el set al desempate. A pesar de que la brasileña logró forzar el tercer set tras ganar el tie-break, Bouzas retomó el control en el último parcial, repitiendo el 6-1 del inicio y asegurando así su pase a la siguiente instancia del WTA 1000 de Indian Wells. El medio destacó que la brasileña, que aún no había logrado ninguna victoria en 2026, mostró resistencia y capacidad para igualar el marcador en momentos decisivos, aunque la gallega terminó imponiéndose con claridad.

En la próxima ronda, Jéssica Bouzas se medirá ante la checa Linda Noskova, con el objetivo de mantener la regularidad y dejar atrás la racha de altibajos que la había acompañado en las últimas semanas. El medio informó que, a pesar de los recientes tropiezos, la actuación en Indian Wells representa una oportunidad para Bouzas de consolidar su rendimiento y buscar una mejor posición en el circuito, dentro de un torneo considerado de los más relevantes en el calendario femenino de tenis.

La eliminación prematura de Badosa añade un capítulo más al periodo desafiante que enfrenta la jugadora en el circuito, y mantiene el foco sobre los procesos de recuperación y las estrategias para retornar al nivel de competencia que la llevó al top 10 mundial. Según publicó el medio, la catalana no logra encontrar la estabilidad física y mental necesaria para competir al máximo, situación que contrasta con el avance de Bouzas en el mismo torneo. Con el resto del certamen por disputarse, la atención permanece en la evolución de ambas tenistas españolas durante esta temporada.