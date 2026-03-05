Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, padre de su primera hija, una niña llamada Candela

La pareja conformada por Kike Quintana y Cristina Gaitán compartió por primera vez el nombre y el sexo de su hija tras el nacimiento, generando sorpresa tanto entre sus allegados como entre sus compañeros del medio televisivo. Según publicó el medio que recoge todos los detalles del evento, la familia mantuvo total reserva sobre estos datos hasta después del parto, reforzando así la decisión de vivir la experiencia de la maternidad y la paternidad en la mayor intimidad posible. La noticia principal es la llegada de Candela, su primogénita, quien nació este martes, lo que supuso la culminación del sueño de la pareja de conformar su propia familia.

De acuerdo con la información publicada, Kike Quintana, conocido por ser sobrino de Ana Rosa Quintana y colaborador habitual en televisión, y su esposa Cristina Gaitán celebraron la llegada de su primera hija poco más de un año después de casarse en septiembre de 2024 en el Ayuntamiento de Alcobendas. La pareja había mantenido bajo estricta confidencialidad el embarazo, anunciándolo públicamente solo cuando ya se encontraban en una etapa avanzada, concretamente el último Halloween. En aquel entonces, Kike Quintana recurrió a una imagen en redes sociales en la que ambos aparecían disfrazados de esqueletos para comunicar la noticia, según dio a conocer el medio citado.

El pasado miércoles, Joaquín Prat, presentador del programa ‘El tiempo justo’, fue el encargado de hacer público, en directo, que la pareja se ha convertido en familia con la llegada de la pequeña Candela. Durante la emisión, Prat afirmó: “Somos un programa joven y la primera niña que engrandece ‘El tiempo justo’ es Candela, hija de nuestro compañero Kike Quintana. Enhorabuena. Bienvenida a este maravilloso mundo. Tenemos nuestras cosas, pero el mundo es maravilloso. Es una preciosidad”. Según consignó el medio, este gesto fue acompañado por muestras de afecto de colegas y amigos de la pareja, quienes celebraron el acontecimiento en redes sociales y otros espacios.

Joaquín Prat, que también aguarda el nacimiento de su segundo hijo y el primero en común con Alexia Pla, aprovechó el contexto para destacar el valor personal que tiene para sus compañeros la llegada de una nueva vida. Tal como reportó la fuente original, tanto el sexo como el nombre de la recién nacida permanecieron ocultos para el público, incluso para muchos de sus allegados, hasta ahora. El propio Kike Quintana eligió compartir dos imágenes emotivas: una muestra la diminuta mano de la pequeña Candela, y en otra aparece Cristina Gaitán observando el paisaje desde la ventana del hospital poco antes del parto. Acompañó las imágenes con el texto: “3.03.26 - Hoy solo cabe la vida. Gracias”, confirmando de esta forma el nombre de su hija y la fecha del nacimiento.

Según detalló la fuente, la pareja se encuentra plenamente enfocada en los primeros cuidados de Candela, priorizando estos momentos de privacidad y acompañamiento familiar. Friends, familiares y figuras del sector mediático han enviado mensajes de felicitación y apoyo tras el anuncio, destacando el cariño y el respeto hacia la forma en que Kike Quintana y Cristina Gaitán han gestionado este proceso rodeados de discreción.

La boda de la pareja, celebrada en septiembre de 2024 en Alcobendas, también se desarrolló bajo un perfil bajo, siguiendo la línea de reserva con la que ambos han conducido su vida personal. Todo el proceso de embarazo transcurrió lejos de los focos públicos, una actitud valorada por quienes conocen de cerca a la familia Quintana, según informó el medio especializado en noticias de televisión.

El nacimiento de Candela marca una nueva etapa para los padres primerizos y también abre un capítulo significativo en la familia de Ana Rosa Quintana, figura conocida de la televisión española. A través de las felicitaciones públicas y la reacción positiva de sus compañeros, la noticia fue acogida con entusiasmo, recogiendo mensajes de bienvenida para la recién nacida y deseos de bienestar para toda la familia.