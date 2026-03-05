Agencias

Juan Valdez celebra su primer año en España con una edición de café prémium junto a Ágatha Ruiz de la Prada

La firma colombiana, en colaboración con la reconocida diseñadora española, lanza una colección limitada que fusiona moda y tradición cafetera, ampliando su presencia tanto física como digital y reforzando su estrategia de crecimiento en nuevos mercados internacionales

Las características distintivas de la colección, como los corazones y los tonos vibrantes inspirados en el universo creativo de Ágatha Ruiz de la Prada, se reflejan tanto en los empaques del café como en los productos complementarios, entre ellos mugs de peltre y tote bags. Según informó el medio original, Juan Valdez presentó esta edición limitada con motivo de su primer aniversario en España, en alianza con la diseñadora española y en asociación con el Grupo Trinity, grupo inversor responsable de la operación de la marca en el país. La edición especial, disponible a partir del 12 de marzo en el local de Castellana 153 en Madrid, se distribuirá en tiendas físicas y a través de la plataforma de e-commerce de la empresa.

De acuerdo con la información publicada, el lote de café seleccionado para la colección proviene del portafolio Mujeres Cafeteras, e incluye un perfil de sabor balanceado con matices destacados de mora y caramelo. La unión entre la tradición cafetera colombiana y la moda contemporánea que representa Ruiz de la Prada busca reforzar la identidad de la marca, al tiempo que extiende su visibilidad en el sector de productos prémium con valor cultural y estético.

La edición Juan Valdez por Ágatha Ruiz de la Prada no se limitará a España. El medio detalló que estará disponible, además, en mercados internacionales como Colombia, Chile, México, Brasil, Paraguay, Ecuador, Dubái y en el estado de Florida en Estados Unidos, abriendo la puerta a una mayor proyección internacional para la compañía cafetera y su concepto de colaboración con figuras relevantes del diseño.

En su primer año de operación conjunta con Grupo Trinity, Juan Valdez España alcanzó un incremento del 55 por ciento en sus ventas. A este crecimiento contribuyeron aperturas estratégicas de locales, incluyendo establecimientos en el aeropuerto de Palma de Mallorca y en la Plaza República Dominicana en Madrid. Además, la empresa anticipa un plan de expansión que contempla la operación de 21 puntos de venta en el territorio español hacia 2026, según consignó el mismo medio.

El liderazgo de la marca en el mercado español queda reflejado en los resultados obtenidos y en la aceleración de la expansión propuesta. “Más allá de las cifras, hemos logrado acelerar la expansión, fortalecer la operación y construir una propuesta relevante para el consumidor local, manteniendo intacta la esencia de nuestro origen y propósito”, declaró Virginia Donado, consejera delegada de Juan Valdez España, según publicó la fuente original. Su planteamiento subraya la intención de consolidar una oferta que sume el perfil de café prémium con la historia y la cultura colombianas, adaptada a las tendencias actuales de los consumidores.

El medio también informó que la colección representa tanto un hito para el proceso de posicionamiento de la marca en España como una reafirmación del compromiso de Juan Valdez con la internacionalización de su portafolio. Esta estrategia se enfoca no únicamente en el crecimiento de la presencia física sino también en el fortalecimiento de sus canales digitales, aprovechando el contexto de nuevos hábitos de consumo y el interés en productos con valor agregado tanto en calidad como en diseño.

La alianza con Ágatha Ruiz de la Prada destaca por conectar la estética reconocible de la diseñadora con el relato cultural del café colombiano, proyectando la imagen de la marca más allá del segmento de bebidas y productos tradicionales. La propuesta abarca artículos coleccionables, ediciones intervenidas y una gama conceptual que apunta a captar nuevos públicos y consolidar la comunidad de aficionados al café en los destinos de expansión de la empresa.

El acuerdo con Grupo Trinity se ha traducido, según reportó el medio, en una operación que prioriza puntos de venta en ubicaciones clave, enfocada en el consumidor local y turistas. Además de los lanzamientos de productos, la estrategia contempla actividades de marca en colaboración con figuras españolas, como parte de su interés en sumar alianzas relevantes a nivel regional y mundial.

A futuro, la compañía prevé continuar con el desarrollo de acciones especiales que mantengan la vigencia de su propuesta diferenciada. El despliegue internacional de la edición limitada y la diversificación de su portafolio forman parte de una hoja de ruta que busca afianzar el liderazgo de Juan Valdez dentro del segmento prémium global, según codificó el medio de referencia.

