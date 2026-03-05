Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves de EEUU 'Abraham Lincoln' en el golfo de Omán

La cadena de televisión estatal IRIB informó que el portaaviones nuclear estadounidense ‘USS Abraham Lincoln’ se situaba a unos 340 kilómetros de la frontera marítima con Irán en aguas del golfo de Omán cuando, según un portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya, fue alcanzado por drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. De acuerdo con la información transmitida por este vocero militar, el buque, acompañado de destructores, se alejó rápidamente después del ataque y actualmente se ubica a más de 1.000 kilómetros de la región.

Según publicó IRIB, las Fuerzas Armadas de Irán comunicaron el jueves una ofensiva con aeronaves no tripuladas dirigida al portaaviones estadounidense. El ataque se enmarca en el contexto de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel iniciada el sábado, la cual, hasta el momento, ha dejado un saldo de 1.200 muertos en suelo iraní, según información proporcionada por medios oficiales del país persa.

El portavoz del Cuartel General de Jatam al Anbiya detalló que el ‘USS Abraham Lincoln’ habría ingresado en una zona próxima a la frontera iraní con la finalidad de aumentar la presión militar en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico para el comercio global de energía. Esta aproximación fue interpretada por Teherán como un intento de congestionar la vía marítima, lo que motivó la respuesta de los drones lanzados por la Guardia Revolucionaria.

IRIB consignó que el domingo anterior, la Guardia Revolucionaria Iraní también ejecutó un lanzamiento de cuatro misiles balísticos contra el ‘USS Abraham Lincoln’. Según fuentes estadounidenses citadas por la cadena, estos proyectiles no lograron aproximarse al buque, el cual se mantuvo fuera de alcance durante ese episodio. La situación refleja la reciente escalada de tensiones entre Washington y Teherán en el área del golfo de Omán y en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

El ‘USS Abraham Lincoln’, construido en 1988, pertenece a la clase Nimitz y cumple funciones como portaaeronaves nuclear, actuando como una de las principales plataformas de proyección aérea de la Armada de Estados Unidos. Su despliegue habitual ocurre en el océano Pacífico, sin embargo, en periodos recientes ha sido transferido a la zona del golfo Pérsico, donde ya ha participado en campañas militares como la invasión de Irak, según indicó IRIB.

El medio detalló que estas acciones forman parte de un contexto más amplio de enfrentamientos y operaciones militares impulsadas por Estados Unidos e Israel en territorio iraní y alrededores. Tanto la ofensiva con drones como el fallido ataque con misiles revelan la magnitud de la confrontación en esta región estratégica, que sigue bajo la mirada de organismos internacionales debido a su importancia para la seguridad global y el suministro energético.

Las autoridades iraníes han subrayado que la respuesta contra el ‘USS Abraham Lincoln’ representa un mensaje de advertencia ante lo que consideran provocaciones por parte de la flota estadounidense en las inmediaciones de sus aguas territoriales. Según reportó IRIB, el Ministerio de Defensa y los mandos militares de Irán declararon que actuarán frente a lo que califican como incursiones o amenazas externas hacia su soberanía marítima.

El incidente se produce mientras las unidades navales que acompañan al Abraham Lincoln, incluidas varias naves destructoras, reevalúan su posición tras alejarse de la zona tras el ataque con drones, detalló IRIB. Estados Unidos no ha reconocido daños en su flota ni ha confirmado la versión de Irán sobre el impacto directo de las aeronaves no tripuladas, de acuerdo con el medio.

Mientras las operaciones continúan, la presencia de grandes unidades navales internacionales persiste en el golfo de Omán y áreas circundantes, reforzando la vigilancia marítima y la alerta en la región del estrecho de Ormuz, señaló IRIB. Las tensiones reflejan la prolongada disputa geopolítica por el control y la seguridad en uno de los corredores marítimos más críticos del mundo.